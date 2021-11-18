El canal municipal, de la mano del periodista Rafael Rodríguez, repasará su trayectoria como cargo público, aunque también profundizará en el aspecto personal. El programa se ha dividido en dos partes y podrá verse el martes 23 y miércoles 24 a las 19:30 horas, también por ‘streaming’

Torrevisión, el canal municipal de TV de Alhaurín de la Torre, emitirá la próxima semana una entrevista en profundidad al alcalde, Joaquín Villanova, con ocasión de su vigésimo quinto aniversario como primer edil, cargo al que accedió el 28 de octubre de 1996. En este programa especial, dirigido y conducido por el periodista Rafael Rodríguez, con el apoyo del Área de Comunicación al completo y la producción técnica de Visuales 2000, se repasará toda la trayectoria profesional de Villanova como cargo público -alcalde, senador y diputado en el Congreso, entre otros-, aunque no faltarán preguntas que profundicen en el aspecto más personal y familiar y sobre otros periodos de su vida antes de la Política.

La entrevista tiene una duración aproximada de dos horas, por lo que se ha decidido su emisión en dos días distintos: el martes 23 y el miércoles 24 de noviembre próximos, a las siete y media de la tarde, con reposiciones durante el resto de la semana, que ya iremos comunicando. Podrá verse tanto a través del canal 38 de la TDT convencional como por la web www.torrevisiontelevision.es, en ‘streaming’, a través de cualquier dispositivo inteligente.

En el repaso a sus 25 años como alcalde narrará numerosas experiencias, como los momentos más delicados de sus Mandatos -como por ejemplo, los meses anteriores y posteriores a su nombramiento, la crisis por el cierre de las canteras y la posterior negociación-, los logros e hitos más importantes de la gestión desarrollada o la radical transformación del municipio que él y sus equipos de Gobierno han ido propiciando, e incluso desvelará si se presentará a las Elecciones Locales de 2023.