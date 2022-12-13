El jueves, 15 de diciembre, concluirán los talleres organizados por el Área de Igualdad y Bienestar Social y dirigidos a asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPAs) de Alhaurín e la Torre.

La sesión de clausura se celebrará en el Salón de Actos del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), en calle Caldera, a partir de las 17 horas. Los ponentes analizarán las señales e indicios de posibles casos de acoso y ciberbullying y cómo atajarlos, así como prevenir el mal uso de las redes sociales.