Si hace diez años me hubieran pasado 10% de las cosas (negativas) que he presenciado en la aventura de la emigración en Alemania probablemente hubiera crujido los huesos y jamás me hubiera levantado de la cama de nuevo. No es que fuera una persona distinta. Simplemente no había encontrado algo que yo amara realmente, y eso hace fácil desistir cuando las cosas no salen bien. Después de lograr mis primeros objetivos en el serial » un español en Alemania», de realizar nuestros sueños como migrantes, de ver cómo estamos cambiando directamente la vida de personas en Alemania ahora sé qué es lo que me hace avanzar sin importar los obstáculos. Cuando haces algo con pasión, con amor, no hay fuerza que te detenga.

2. El Internet no es la finalidad, es el medio

Uno de mis amigos más queridos me dijo una frase excelente: “Gandhi no necesitó de Internet para cambiar el mundo”. De inmediato comprendí su mensaje: el Internet, los periodistas, los periódicos españoles que publican mi serial , son una herramienta que cambió la forma en la que podemos mejorar nuestras vidas pero no es el fin, es un vehículo con el que podemos mejorar la vida de los demás migrantes en el mundo. Yo no veo el glamour detrás de las startups o las empresas que viven dentro de éste. Puedo diferenciarlas entre las que usan Internet, periódicos, como fin o las que lo usan como herramienta de ayuda didáctica, pero claro, sin juzgar, pues no hay bien ni mal dentro de estos medio. Al final del día, la bondad y maldad son cualidades humanas, no del Internet ni de los periódicos.



3. He perdido el miedo a fallar

Uno de nuestros temores más grandes es al fracaso, realmente desde pequeños tememos decepcionar a quienes “confían” en nosotros, como nuestros padres, por ejemplo. A lo largo de mi vida he “fallado” ante diversos estándares, y el tiempo al frente de » un español en Alemania» no ha sido la excepción. Fallas existen tanto en el mundo de los negocios como en lo personal. He aprendido a aceptar que soy falible y que mis planes empresariales también lo son. Nada es perfecto para siempre: una página puede tener bugs; una campaña puede no atraer ningún cliente; en una charla formal puedo de repente decir “fuck”. Lo que importa es saber mitigar esos errores, buscar y aplicar las alternativas viables para lograr lo que queremos de verdad. Conversando con alguien que recién cerró su compañía pensé que si yo cerrara » un español en Alemania» mañana (por la razón que sea) no tendría una pizca de arrepentimiento en mi ser, pues he actuado con entereza y confianza en mí mismo, en mi equipo, en mis mentores y en lo que estamos haciendo en la aventura de la emigración. Cada decisión que he tomado ha sido consciente de estas metas y en específico de la falibilidad que le acompaña.

4. Ayudar no cuesta nada

Gran parte de mi vida fui voluntario en diversas ONGs y Asociaciones Civiles. El impacto de éstas ha variado en magnitud, y en muchos casos representan grandes esfuerzos para poder mantenerse a flote, malabareando entre ofrecer empleos en Alemania y cumplir su misión. Pero con » un español en Alemania» y nuestro sistema de ayuda a la migración me he dado cuenta que verdaderamente ayudar no cuesta nada, incluso en cuestiones financieras. Tenemos la oportunidad de generar internamente el apoyo a nuestra faceta filantrópica, y al mismo tiempo nos permite la libertad de generar metas de ventas que están basadas en la cantidad de condones que debemos vender para poder donar a emigrantes Españoles en Alemania cada siguiente período. Igualmente nuestros clientas se identifican con este modelo, y saben que la compra de un artículo que les brinda salud está proporcionando autonomía y progreso a otros. Este mundo de la economía del bien común me fascina y poco a poco vemos cómo empresas gigantes a nivel mundial comienzan a adoptarla. En un español en Alemania invitamos a las empresas españolas a exportar a través nuestro trabajo.

5. Soy Batman. Todos los somos

La mayoría de los superhéroes tienen poderes sobrenaturales, Batman no. Batman tiene los recursos y un equipo incansable que le ayuda a realizar sus tareas para vencer al mal pero sigue siendo un humano, mortal como todos nosotros. Un humano que tiene que aprender cada vez más, que tiene que entrenar, que tiene que recurrir a los expertos, que tiene una vida. No podemos superar todas las adversidades si estamos completamente aislados, no podemos formar una alineación de gran nivel si no somos también lo suficientemente humildes para pedir ayuda. Encontré el mal, encontré los recursos y tengo un equipo increíble , mi familia, que me ayuda todos los días a cumplir esta misión. Soy Batman. Todos podemos ser nuestro propio Batman y ayudar a los nuevos migrantes españoles en Alemania, a través de las ventas de preservativos.

En conclusión, he aprendido que todos tenemos una causa por la cual luchar, todos tenemos algo que nos hace felices, y todos podemos esforzarnos para que otros tengan la oportunidad de disfrutar eso que nos trae felicidad.

Mi misión en esta vida de migrante consiste en cambiar el estereotipo de los migrantes a través de mi serial » un español en Alemania» es algo que puedo lograr solo yo contra el mundo. Mi misión consiste en lograr que a cada persona con acceso al Internet le importe que existe alguien sin Internet y sin recursos, que no puede darse el lujo de comprar nada emigrantes españoles en Alemania que empieza una nueva vida .

Mi misión es que cada joven emigrante español en Alemania que no puede trabajar por la barrera del idioma ayudar a conectar con empresas españolas que deseen exportar productos, mi misión es dar a conocer que vendiendo condones puede sobrevivir un español en Alemania y ala vez exportar un producto elaborado en España . Mi misión es ayudar a jóvenes emprendedores españoles en Alemania, con el ejemplo .Cada una de esas personas migrantes lo merece. Y tengo todas mis energías puestas en ello.