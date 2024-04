Un estudio desarrollado por investigadores de IBIMA Plataforma BIONAND revela un potencial tratamiento eficaz contra la obesidad

Los científicos han comprobado, en modelos animales, que gracias a la transformación de la grasa blanca a beige se ha experimentado una reducción del aumento del peso corporal

Investigadores de los grupos ‘Endocrinología y Nutrición, Diabetes y Obesidad’ en colaboración con el grupo ‘Diabetes y sus Comorbilidades: prevención y tratamiento’, del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), y tanto de la Unidad de Gestión Clínica del Hospital Regional Universitario de Málaga como del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, han dado a conocer un estudio innovador que podría abrir nuevas vías en la lucha contra la obesidad.

El estudio, que ha sido publicado recientemente en la revista americana ‘Biomedicina & Pharmacotherapy’, detalla el desarrollo de un nanosistema revolucionario basado en una molécula microARN – pequeña molécula de ARN – y nanopartículas de oro que bloquea el aumento de peso en un modelo animal de obesidad – en concreto, en ratones -, al estimular la conversión de la grasa blanca, cuya principal función es el almacenamiento de energía, en grasa beige, conocida por su papel en el gasto energético. Se trata de un proceso denominado “browning”, debido a que las células grasas beige tienen un color más oscuro que las blancas, un hecho que se produce gracias la presencia de una mayor cantidad de mitocondrias y a la expresión de una proteína llamada proteína desacoplante 1 – UCP1 -, que les confiere la capacidad de generar calor a través de un proceso llamado termogénesis.

La gestión de la obesidad representa un desafío en la práctica clínica, ya que las opciones terapéuticas actuales a menudo producen resultados limitados y no sostenidos. A pesar del progreso significativo en la comprensión de esta condición, el conocimiento actual resulta insuficiente para abordar eficazmente esta epidemia. Por ello, existe una necesidad urgente de explorar nuevas terapias para prevenir y tratar la obesidad.

Este nuevo enfoque, que utiliza una molécula idéntica a un microRNA propio del ser humano entregado mediante un sistema basado en nanopartículas de oro y surfactantes, se presenta como una prometedora alternativa. La particularidad de este tratamiento radica en su capacidad para dirigirse específicamente a la grasa, evitando así alcanzar otros órganos y minimizando posibles efectos adversos indeseables.

Además, este estudio ha dado lugar al registro de dos familias de patentes, lo que subraya su relevancia y potencial en el mercado, e incrementa el interés de las empresas en la investigación y favorece que los resultados lleguen como una nueva terapia anti obesidad a los pacientes en el futuro.

La investigadora que ha liderado este estudio, perteneciente al grupo ‘Endocrinología y Nutrición, Diabetes y Obesidad’, Rajaa El Bekay ha manifestado que “entre los aspectos más destacados de la investigación se encuentra que el tratamiento de ratones obesos con este nanosistema permitió una reducción del aproximadamente 7% en el aumento de peso corporal, gracias al aumento del metabolismo corporal. Además, El Bekay ha destacado que “la afinidad natural del nanosistema por el tejido adiposo permitió concentrar mayormente la molécula del microARN en la grasa”.

Según apunta el equipo investigador que ha llevado a cabo este trabajo, supone un avance en la investigación que podría allanar el camino para nuevos enfoques terapéuticos más seguros y efectivos en el tratamiento de la obesidad. Así pues, los investigadores planean continuar explorando el potencial de este nanosistema en futuros estudios clínicos.

En este estudio también han colaborado investigadores de la Universidad de Málaga, Sevilla y Córdoba, y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER)

Lhamyani S, Gentile AM, Mengual-Mesa M, Grueso E, Giráldez-Pérez RM, Fernandez-Garcia JC, Vega-Rioja A, Clemente-Postigo M, Pearson JR, González-Mariscal I, Olveira G, Bermudez-Silva FJ, El Bekay R. Au@16-pH-16/miR-21 mimic nanosystem: An efficient treatment for obesity through browning and thermogenesis induction. Biomed Pharmacother. 2024 Feb;171:116104. doi: 10.1016/j.biopha.2023.116104. Epub 2024 Jan 9. PMID: 38198956.