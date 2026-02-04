La banda que lidera la cantante Noe Sakura promete un directo “potente y cercano” para conectar emocionalmente con el público. Las localidades se pueden adquirir a un precio de 5 euros en el propio Centro Cultural y en la web Mientrada.net

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogerá el próximo 13 de febrero de 2026, a las 20:00 horas, un nuevo concierto dentro del I Ciclo ‘Jazz en el Aleixandre’, que en esta ocasión rinde homenaje a una de las grandes leyendas del rock: Janis Joplin.

Bajo el título de ‘Piece of Janis’, el espectáculo propone un recorrido musical por la obra y el espíritu de la artista estadounidense, evocando su voz inconfundible, su carácter libre y su intensidad sobre el escenario. El concierto busca trasladar al público a la energía de finales de los años sesenta, con referencias inevitables a himnos generacionales como “Piece of My Heart”.

Se trata de uno de los mejores tributos a la artista americana que aborda los grandes clásicos de Janis Joplin para aquellos que no pudimos acudir a este memorable festival. “Piece of my heart” fue el canto de una generación que hoy vuelve a sonar en los escenarios con la voz de Noe Sakura. En la actualidad se trata de una de las voces andaluzas que mejor reúne las características vocales y el nervio de la artista.

La cantante estará acompañada por Fran Malpica (teclados), Pablo Guzmán (guitarra), Jorge Blanco (bajo eléctrico) y Carlos Campos (batería). Juntos ofrecerán un directo potente y cercano, pensado para conectar emocionalmente con el público.

Las entradas se pueden adquirir a un precio de 5 euros, disponibles tanto en el propio centro cultural como a través de la plataforma Mientrada.net. Se trata de una propuesta destacada dentro del ciclo, que combina jazz, rock y emoción en una noche dedicada a una figura imprescindible de la historia de la música.