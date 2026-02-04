El Área de Juventud y los Corresponsales Juveniles organizan la visita. El precio es de 195 euros por persona e incluye el transporte en autobús, estancia en el hotel Be Live Center de Talavera de la Reina, la entrada al parque y visita guiada por la ciudad

El Área de Juventud, que dirige Iraya Villalba, junto a la asociación Corresponsales Juveniles, ha organizado un viaje para conocer el parque temático histórico Puy du Fou de Toledo. La excursión está programada entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo.

El viaje está abierto a todos los públicos (los menores deben ir acompañados de un adulto) y tiene un precio de 195 euros por persona. Este montante incluye guía acompañante, tres noches de hotel con alojamiento y desayuno más las cenas de los días 30 de abril y 2 de mayo en el hotel Be Live Center de Talavera de la Reina, la visita al parque con el espectáculo El Sueño de Toledo, una visita guiada de dos horas a la ciudad de Toledo y el transporte en autobús.

La salida se ha programado para el día 30 de abril a las tres de la tarde desde la avenida de Isaac Peral. Las inscripciones se hacen a través del código QR que aparece en el cartel anunciador y el pago se realiza por transferencia bancaria a la cuenta ES76 0182 4284 1802 0169 5441 poniendo en el ordenante nombre y apellidos y en el concepto: puydufou juventud.

El plazo de inscripción se abre el próximo martes, 10 de febrero, y la edil de Juventud ha animado a disfrutar de esta experiencia para conocer un poco más de la historia de nuestro país y este parque que está siendo todo un éxito de visitas y de críticas por todo el que ya lo ha visitado que lo consideran «el mejor parque del mundo». Puy du Fou te sumerge en la historia con espectáculos emocionantes e inmersivos, escenografía de alto nivel y entornos naturales únicos.