La prueba, denominada ‘Social Alhaurín de la Torre 2023’, se celebrará los días 6 y 7. La primera de las jornadas serán de entrenamientos libres y la segunda albergará la competición en sí

‘Social Alhaurín de la Torre 2023’ es el nombre que se le ha dado a la primera carrera que va a tener lugar en el nuevo trazado del Circuito Municipal de Radiocontrol, situado en el Polígono Industrial. Después del éxito que supusieron las jornadas puertas abiertas, en las que se dieron cita más de 80 deportistas, ahora, el primer fin de semana de mayo, los días 6 y 7, están convocados todos los amantes de este deporte a participar en la prueba, que fue presentada ayer en rueda de prensa.

La concejala de Deportes, María del Mar Martínez, quiso resaltar el trabajo que ha realizado la nueva junta directiva del club local poner a punto el circuito y subrayó que Alhaurín de la Torre tiene a varias personas destacadas en este deporte, como es el caso de Alejandro Pérez.

Por su parte, el presidente de la entidad, Juan Antonio Guerrero, explicó la mecánica del torneo, que cuenta con tres modalidades de competición: 18 TT Gas, 18 TT Eco y 18 TT Truggy.

Además, Guerrero avanzó el calendario que le espera al recién remodelado circuito municipal: dos pruebas de ámbito provincial, la tradicional Carrera de la Sardina de agosto -un evento, mitad deportivo, mitad de convivencia muy afianzado entre los simpatizantes de este deporte- y, para finales de año, la Carrera del Polvorón, una de las más antiguas del calendario ‘RC Off Road’ en España.

Por último, adelantó que están en negociaciones para acoger un Campeonato de Andalucía “y a ver si podemos traer un campeonato Nacional y volver a poner a Alhaurín de la Torre donde le corresponde en el mundo del radiocontrol” concluyó.

El vicepresidente del club, Miguel Ángel Ruiz, aclaró que la jornada del sábado 6, de 10 de la mañana a seis de la tarde, estará dedicada por entero a los entrenamientos libres, para hacer un reconocimiento del circuito y poner los coches a punto. Ya el domingo, transcurrirá la competiciópn en sí, con sus rondas clasificatorias, semifinales y finales absolutas donde competirán los mejores de las mangas anteriores. La concentración de pilotos del día 7 está fijada para ls nueve de la mañana. En ella, el director de la carrera reunirá a los contendientes para exponer las reglas. Tanto el sábado como el domingo todos los asistentes dispondrán de servicio de bar.

Las inscripciones se pueden formalizar en aecar.org. Los socios del club abonarán 10 € por inscribirse en una categoría, 20 € por dos y 30 € por las tres categorías. Los no socios pagarán 20, 30 y 40 euros, respectivamente.

Otro de los miembros de la directiva del club, Francisco Fernández, invitó a todos los alhaurinos y visitantes a acercarse al circuito ese fin de semana, “que la gente vea los coches, conozca el nuevo trazado y les podremos explicar en qué consiste este deporte” Fernández explicó que hay mucha afición al radiocontrol, principalmente entre los más pequeños de la casa, “y nosotros podemos también guiarlos para que sepan cómo empezar”. Para Fernández, este tipo de carreras son las más adecuadas para iniciarse.

La rueda de prensa de ayer fue la primera actividad para la junta directiva del Club desde que fue elegida.