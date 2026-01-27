Investigadores de IBIMA, Hospital Regional y Universidad de Málaga logran una terapia más eficaz al combinar un medicamento y una molécula

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), en colaboración con profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA), ha logrado resultados muy esperanzadores en la lucha contra la obesidad y la enfermedad del hígado graso, dos de los grandes problemas de salud del siglo XXI.

El estudio, liderado por Juan Decara y Fernando Rodríguez de Fonseca, investigador senior e investigador responsable del grupo de Neuropsicofarmacología de IBIMA e impulsado por Maria Luisa de Ceglia, investigadora del programa Sara Borrell del mismo grupo, demuestra que combinar un medicamento, ya aprobado para el tratamiento de la obesidad (Liraglutide), con una nueva molécula creada en Málaga (OLHHA) consigue una mayor reducción del peso corporal y de la grasa en el hígado que los tratamientos actuales que se usan por separado.

El trabajo desarrollado por los investigadores cuenta con el apoyo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Unión Europea.

Una combinación más eficaz

La investigación se ha llevado a cabo en modelos experimentales de obesidad y demuestra que la administración conjunta de ambos compuestos reduce significativamente el aumento de peso, mejora la función del hígado y corrige los niveles de grasa en sangre.

En palabras sencillas: la terapia combinada favorece la “quema” de grasa, mejora el metabolismo y protege el hígado, ofreciendo resultados más potentes que los tratamientos individuales.

Más allá del peso: protección frente al daño hepático

Además de reducir la grasa corporal, la terapia logró disminuir los niveles de enzimas hepáticas relacionadas con el daño del hígado, lo que indica un efecto protector frente a la enfermedad del hígado graso.

También mejoró la tolerancia a la glucosa y los niveles de colesterol y triglicéridos, factores directamente vinculados con el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Una molécula creada en Málaga con un gran potencial

La molécula OLHHA, patentada para al esteatohepatitis y desarrollada en los laboratorios de IBIMA Plataforma BIONAND, tiene la capacidad de actuar en varios mecanismos metabólicos al mismo tiempo de modo sinérgico y sin toxicidad, reforzando el efecto del medicamento ya existente. Además, aporta un efecto antioxidante, ayudando al hígado a protegerse del estrés y del exceso de grasa acumulada.

El investigador Juan Decara destaca que estos resultados «abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas para tratar la obesidad y el hígado graso, enfermedades que actualmente carecen de tratamientos farmacológicos plenamente eficaces».

Un paso adelante en la lucha contra la obesidad

La obesidad y el hígado graso afectan a millones de personas en todo el mundo y están estrechamente relacionados con el sedentarismo, la dieta poco saludable y el síndrome metabólico. El hígado graso es, además, el primer paso hacia la esteatohepatitis, un proceso que puede acabar en cirrosis y cáncer hepático. Este estudio propone una nueva vía combinada que podría mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes y reducir el riesgo de complicaciones graves.

Los investigadores señalan que estos resultados son una primera fase preclínica y que el siguiente paso será profundizar en su estudio para avanzar hacia ensayos clínicos en humanos.

Sobre la investigación

La publicación, titulada “A synergic GLP-1/Acylethanolamide-based combined therapy for MAFLD: Studies in rat models”, ha sido publicada en la revista científica Biochemical Pharmacology.

Referencia bibliográfica: Ceglia M, Tovar R, Rodríguez-Pozo M, Vargas A, Gavito A, Suárez J, Baixeras E, Rodríguez de Fonseca F, Decara J. A synergic GLP-1/Acylethanolamide-based combined therapy for MAFLD: Studies in rat models. Biochem Pharmacol. 2025 Sep 23;242(Pt 3):117364. doi: 10.1016/j.bcp.2025.117364. Epub ahead of print. PMID: 40998023.