El alcalde ha visitado está tarde ‘Más que papel’, elegida como Papelería Embajadora del Sector de 2025 por su contribución en actos solidarios y culturales y, también, por su trayectoria de años y su gran influencia en redes sociales

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha visitado la Papelería ‘Más que papel’ de la Avenida de Isaac Peral, que este fin de semana ha sido elegida ‘Papelería Embajadora del Sector’ en la Primera Convención del Sector de la Papelería que se ha celebrado en Madrid.

El propietario del establecimiento, Ramón Guanter, acompañado de una de sus hijas que también trabaja en el negocio, ha mostrado a las autoridades este título que han conseguido al llegar como finalistas a esta convención.

El galardón queda reflejado en una placa que se colocará en la fachada del comercio y también en un cheque por valor de 500 euros con el que se dota al galardón.

‘Más que papel’ ha recibido el galardón por su contribución a la difusión del negocio en actos solidarios y culturales, su trayectoria de años y su enorme fuerza en las redes sociales.

Tanto Villanova como la concejala de Comercio han mostrado su felicidad porque un negocio alhaurino cuente con este reconocimiento a su trabajo y buen hacer y les han felicitado por ello. El alcalde ha dicho que “nos enorgullece contar con un comercio que sea galardonado por estos motivos y a nivel nacional lo que da prestigio a nuestro municipio”.

‘Más que papel’ se encuentra en la avenida de Isaac Peral, 32 muy cerca del IES Gerald Brenan y están abiertos de lunes a viernes de 09:00 a 13:30 horas y, por las tardes, de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados solo en horario de mañana. Cuentan además con una importante cantidad de seguidores en las redes sociales donde son muy activos y muestran todo el material con el que cuentan y los servicios que ofrecen.