El Pleno aprueba los nombramientos de: Antonio Heredia, fundador del Ciclo de Música de Cámara; Ramón López, presidente de la Asociación Solera; Carmen Nogales, presidenta de Raíces y Horizonte; y Manuel Domínguez, presidente del Club Alpino Jarapalos

El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, en su sesión extraordinaria del pasado martes, la concesión del título de Hijo/a Adoptivo/a de Alhaurín de la Torre a cuatro personas nacidas en otras localidades pero con fuertes vínculos con nuestro municipio.

Se trata en concreto de Ramón López Linares, presidente de la asociación folclórico-cultural Solera; Antonio Heredia Bayona, catedrático de Bioquímica y creador y coordinador del Ciclo de Música de Cámara de Alhaurín; María del Carmen Nogales Zamora, presidenta de la asociación cultural Raíces y Horizonte; y Manuel Domínguez Luzón, presidente del Club Deportivo Alpino Jarapalos.

El alcalde, Joaquín Villanova, ha felicitado a todos ellos y ha anunciado que los nombramientos tendrán lugar próximamente en un acto público. También ha agradecido el apoyo por parte del resto de grupos políticos, los cuales, igualmente, dedicaron palabras de enhorabuena a los condecorados. La concesión se ha aprobado conforme al Reglamento Especial de Honores y Distinciones y en virtud de lo establecido en la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local.

BIOGRAFÍA DE LOS HIJOS/AS ADOPTIVOS/AS:

-Antonio Heredia Bayona: Antonio Heredia Bayona nació en Jódar (Jaén) el 19 de septiembre de 1957. Tras varios traslados familiares durante su infancia, finalmente desarrolló su vida personal y profesional en la provincia de Málaga. Se licenció en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga en 1978. En 1979 inició su carrera académica como profesor ayudante en el departamento de Biofísica. Poco después, obtuvo la titularidad y se integró en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la UMA. En 1988 se trasladó con su familia a Estados Unidos, donde se especializó en biofísica y caracterización físico-química de polímeros vegetales en Michigan State University. Está casado con María Ángeles Gil Delgado, con la que tiene dos hijos.

Desde 1990 reside en Alhaurín de la Torre.

Es doctor en Química y catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Málaga desde 2002. Coordina el grupo de I+D sobre caracterización de biopolímeros vegetales e investiga en el ámbito de la biología vegetal. Durante los últimos años figura entre los investigadores más citados de la UMA según el ranking de la Universidad de Stanford. Desde 2023 es Académico de Número de la Academia Malagueña de Ciencias.

Además de su trayectoria científica, mantiene una fuerte vinculación con la música: En el año 2005, impulsó la creación del Ciclo de Conciertos de Música de Cámara de Alhaurín de la Torre. Este proyecto cultural, nacido con el apoyo del Ayuntamiento, se ha consolidado como una de las iniciativas musicales más destacadas del municipio. En 2026 el ciclo alcanza su 22ª edición, reflejo del compromiso de Antonio Heredia con la difusión de la música y la vida cultural local.

-Ramón López Linares: Nació en Almería el 7 de abril de 1950. Está casado con Remedios Morales Moreno y es padre de cuatro hijos. Reside en Alhaurín de la Torre desde el año 1992, donde ha desarrollado una intensa vida familiar y social. Durante más de tres décadas ha demostrado un firme compromiso con la vida cultural y asociativa del municipio. Desde su llegada se ha integrado plenamente en la comunidad local, participando activamente en numerosas iniciativas.

Su labor se ha centrado especialmente en la promoción de la cultura popular y las tradiciones.

También ha fomentado la participación ciudadana a través del asociacionismo cultural.

Ha trabajado para implicar a distintas generaciones en actividades culturales compartidas.

Asimismo, ha colaborado con diferentes entidades y colectivos en proyectos socioculturales del municipio.

Actualmente es presidente de la Asociación Folclórica Cultural Solera, desde la que impulsa actividades destinadas a conservar y difundir el folclore y las tradiciones populares. La asociación promueve la música, el baile y otras expresiones culturales tradicionales.

También participa en encuentros y eventos que representan a Alhaurín de la Torre. Su labor se caracteriza por un liderazgo cercano, basado en el voluntariado y el compromiso con la cultura. Por su trayectoria y dedicación, es una persona muy valorada en el municipio y ejemplo de participación y servicio a la comunidad.

-Carmen Nogales Zamora: Ha desarrollado una destacada labor cívica, social y cultural en Alhaurín de la Torre. Aunque no nació en el municipio, ha mantenido una estrecha vinculación con la localidad durante gran parte de su vida. Su integración en la comunidad se ha caracterizado por una participación activa en la vida social y asociativa.

A lo largo de los años, ha contribuido al fortalecimiento del tejido asociativo del municipio.

Su trabajo ha estado orientado al fomento de la participación ciudadana y la cohesión social.

También ha impulsado iniciativas dirigidas a la conservación de las tradiciones y la memoria colectiva. Ha promovido actividades culturales abiertas y participativas para vecinos y colectivos.

Asimismo, ha favorecido espacios de encuentro entre distintas generaciones y sensibilidades culturales. En la actualidad es presidenta de la Asociación Raíces y Horizonte. Desde esta entidad ha impulsado proyectos dedicados a la promoción del patrimonio cultural y social. La asociación fomenta la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural del municipio.

También desarrolla iniciativas que promueven la integración social y el diálogo comunitario.

Su labor se basa en el voluntariado, la colaboración y el servicio desinteresado a la comunidad.

Es una persona muy valorada en Alhaurín de la Torre por su compromiso y vocación de servicio.

-Manuel Domínguez Luzón: Manuel Domínguez Luzón ha desarrollado una destacada labor en el ámbito deportivo de Alhaurín de la Torre. Aunque no nació en el municipio, mantiene desde hace años una estrecha vinculación con la localidad. Su integración en la comunidad se ha reflejado en una participación activa en la vida deportiva y asociativa. A lo largo del tiempo ha contribuido al fortalecimiento del tejido deportivo local. Su labor se ha caracterizado por el impulso de actividades deportivas abiertas y participativas.

Ha promovido el deporte como herramienta de desarrollo personal, social y de hábitos de vida saludables. También ha fomentado valores como el esfuerzo, la superación, el compañerismo y el respeto. Ha colaborado con clubes, entidades y administraciones en iniciativas deportivas de interés general. En la actualidad es presidente del Club Alpino Jarapalos.

Desde esta entidad impulsa actividades vinculadas al montañismo, el senderismo y el deporte en la naturaleza. Estas iniciativas fomentan además el respeto por el entorno natural y la educación ambiental.

Su trabajo facilita la participación de deportistas de todas las edades y niveles.

Asimismo, contribuye a proyectar la imagen de Alhaurín de la Torre a través de eventos deportivos. Paralelamente, desarrolla su labor profesional como funcionario de Instituciones Penitenciarias, donde también es conocido por su labor de fomento del deporte y los valores asociados al mismo.