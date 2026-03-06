La Biblioteca Municipal acogerá el próximo 12 de marzo a las siete de la tarde este espectáculo que organiza el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación con la colaboración del Ayuntamiento. Reserva de invitaciones: 952 41 67 74

El ciclo ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’ vuelve a la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre el próximo jueves, 12 de marzo, a las siete de la tarde. El evento está organizado una vez más por el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación Provincial de Málaga en colaboración con el Área de Cultura y Biblioteca que dirige el edil Manuel López.

La entrada es completamente gratuita pero se necesita reservar invitación en la propia Biblioteca o llamando al teléfono 952 41 67 74, en el horario de apertura del centro. En esta ocasión la poesía la pone el malagueño Salvador Gutiérrez Jiménez quien lleva más de dos décadas dedicado al mundo del periodismo, la escritura y la gestión cultural. Ha sido redactor en diversos medios de la Axarquía tanto en prensa, radio y televisión y cuenta con experiencia como guionista y director, así como gestor cultural. Es autor de numerosos poemarios y relatos por los que ha obtenido diversos premios.

Alicia Tamariz Trío ya es una reconocida por el público alhaurino pues ha puesto sus dotes artísticas en escena más de una vez en este mismo ciclo y escenario. Con una dilatada trayectoria en el mundo de la música y el piano, recientemente ha presentado su primer trabajo discográfico de composiciones propias titulado ‘Alethea’, en el que al jazz le suma la música brasileña y la World Music.