La Diputación de Málaga pone en marcha la V Supercopa de Baloncesto, torneo de pretemporada que reunirá a 16 equipos de las categorías nacionales N1 y Tercera FEB. Entre el 12 y el 28 de septiembre, las eliminatorias se disputarán en distintos pabellones de Málaga capital, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Torre del Mar (Vélez-Málaga), Benalmádena, Benahavís y Marbella, y decidirán los finalistas de cada categoría.

El anuncio lo realizó el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, acompañado por el vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en Málaga, Ricardo Bandrés, y representantes municipales de Rincón de la Victoria (Antonio José Martín), Fuengirola (Julio Rodríguez) y Alhaurín de la Torre (Sergio Cortés), además de responsables de los clubes participantes. Rosas subrayó el compromiso provincial con este deporte, integrado en una agenda que incluye el Circuito Provincial 3×3, el Campus de Verano y grandes citas como el Torneo Costa del Sol.

La competición podrá seguirse en directo a través de la app Afición FAB, y la final se emitirá por streaming en el canal de YouTube de FAB Málaga.

N1 Femenina

La N1 femenina se resolverá con liga a una vuelta entre cuatro equipos; los dos primeros accederán a la final:

Unicaja

CB El Palo Basket4Life

CB Salliver Fuengirola Hotel Higuerón

Torino Málaga Basket

Fechas y sedes: 13, 17, 18, 20 y 21 de septiembre en los pabellones Juan Gómez ‘Juanito’ (Fuengirola), La Mosca (Málaga), Training Center El Higuerón (Fuengirola), José Mª Martín Urbano (Málaga) y Ciudad Deportiva Javier Imbroda (Málaga).

La final se disputará el domingo 28 de septiembre en municipio por determinar.

N1 Masculina

La N1 masculina se dividirá en dos grupos con liga a una vuelta; el mejor de cada grupo jugará la final. Participan:

CB El Palo Basket4Life

Invermoneda CB Alhaurín de la Torre

Torino Málaga Basket

EBG Málaga

CB Benalmádena

Torre Basket Club

Unicaja

CB Benahavís Costa del Sol

Fechas y sedes: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 y 24 de septiembre en Ciudad Deportiva Javier Imbroda (Málaga), La Mosca (Málaga), José Mª Martín Urbano (Málaga), El Limón (Alhaurín de la Torre), Maestro Salvador Sánchez (Torre del Mar), Polideportivo Ramón Rico (Benalmádena) y Pabellón Municipal de Benahavís.

La final será el domingo 28 de septiembre en municipio por determinar.

Tercera FEB

La Tercera FEB se decidirá mediante Final Four en el Pabellón Carlos Cabezas (Marbella), con los siguientes clubes:

Colegio El Pinar

Hospital Ochoa CB Marbella

CB Salliver Fuengirola Hotel Higuerón

CB Novaschool Rincón de la Victoria

Semifinales: sábado 13 de septiembre a partir de las 18:30 h.

Final: viernes 19 de septiembre a las 20:00 h.