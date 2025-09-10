Esta convocatoria contempla ayudas de hasta 5.500 euros, con especial atención a jóvenes, mujeres y los municipios de menor población y está respaldada con 104 millones de euros

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo tiene abierta una nueva convocatoria de ayudas para el fomento del trabajo autónomo que contempla incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros y que tiene como objetivo respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores que surjan en Andalucía. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 104 millones de euros para el periodo 2025-2026, prestando especial atención a los colectivos de jóvenes y mujeres, así como a las ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Estos son los datos que ha anunciado la delegada de Empleo en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, durante una visita a la Panadería Serrano, una de las más antiguas de la ciudad y que está regentada por tres hermanos, Francisco, Juanlu y Silvia Serrano, cuarta generación de autónomos que han sabido “combinar el oficio artesano y el sabor ancestral con la tecnología y el progreso” ha remarcado.

Sánchez Sierra, durante su visita por las instalaciones de la panadería, que ya ha cumplido 150 años, ha puesto en valor el trabajo que implica poner en marcha un negocio, afirmando que ellos son “claro ejemplo de lo que puede resistir y crecer un autónomo andaluz y sobre todo, malagueño”. “Aquí es donde debemos sacar pecho”, ha subrayado, recordando que Málaga lidera el crecimiento anual de autónomos en Andalucía, ya que cuenta con 141.600 autónomos registrados y destacando que en este último año, “hemos crecido en 4.724 autónomos lo que representa más de la mitad del crecimiento andaluz”

Según ha explicado la delegada, no puede ser de otra manera que la Junta de Andalucía, apoye y proteja a nuestros autónomos, “ese pilar tan robusto sobre el que se sustenta nuestra economía” y es por eso, según ha declarado, que el pasado año se invirtieron en Málaga 33,7 millones de euros en este colectivo, “para que pusieran en marcha sus proyectos, por un lado, y para compensar, por otro, su cuota del primer año a la Seguridad Social”

“Las ayudas al inicio de actividad tratan de contribuir a consolidar los proyectos impulsados por los trabajadores autónomos en sus primeros momentos, cuando más dificultades pueden afrontar porque éstos suelen coincidir con un importante desembolso económico” ha valorado Carmen Sánchez, mientras explicaba que las ayudas oscilan en función de los colectivos en los que se integren los solicitantes y del número de habitantes del municipio en el que desarrollen su actividad. Así, se contemplan subvenciones de 3.800 euros en los casos de trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, mientras que en el caso de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30 años, las ayudas se incrementan hasta los 5.000 euros.

En el caso de que los beneficiarios ejerzan su actividad en municipios que cuenten con una población menor a los 10.000 habitantes, la cuantías se elevan hasta los 5.000 euros para las trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, y hasta un máximo de 5.500 euros si se trata de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30.

El plazo general de presentación de las solicitudes es de dos meses, contados desde el día en que se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. No obstante, se establece un plazo transitorio, también de dos meses, al que podrán acogerse los trabajadores por cuenta propia que hayan cumplido dicho requisito entre el 30 de septiembre de 2024 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Las solicitudes y la documentación requerida deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, disponible desde mañana en el Catálogo de Procedimientos y Servicios, accesible en el enlace https://lajunta.es/5tw1u. y el plazo de presentación de solicitudes, según ha explicado la delegada, se extiende hasta el 30 de junio de 2026.