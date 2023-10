La ermita de la barriada ha albergado la primera cita del programa organizado por el Área de Participación Ciudadana: un concierto a cargo del quinteto de metales Brassarquia

Este sábado, 21 de octubre, ha dado comienzo el proyecto Vecinalh, un ciclo de actividades y talleres que se van a desarrollar en los distintos centros sociales y sedes de barriadas y urbanizaciones de Alhaurín de la Torre con el objetivo de fomentar y dinamizar el uso de las mismas.

La primera de las actividades ha sido en la barriada de Santa Amalia, en concreto en su ermita, donde los vecinos han podido disfrutar de la música del quinteto de metal Brassarquía. Han sido muchas las personas que han llenado los bancos de la ermita para poder escuchar buena música como la ofrecida por estos cinco jóvenes malagueños. Entre ellos estaba el director de la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre y vecino de la barriada, Alfonso Ortega, con el trombón, instrumento que domina a la perfección.

Disfrutando de esta primera iniciativa de Vecinalh ha estado el concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, y el presidente de la Asociación de Vecinos La Esperanza de Santa Amalia, Jesús Requena. Todos se han mostrado muy satisfechos de la primera convocatoria del ciclo y Requena ha agradecido el papel del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre al llevar a sus barriadas actividades socio culturales que sirven para dar un impulso a estos lugares.

El programa de actividades programadas por la concejalía para este ciclo continúa el 16 de noviembre a las cinco y media de la tarde, cuando el Centro Social de Viñagrande será escenario de una masterclass de sevillanas a cargo de la profesora Lourdes Soto; el 28 de diciembre a las once de la mañana tendrá lugar un cuentacuentos navideños en el Centro Social El Peñón; el 29 de diciembre a las once de la mañana también habrá un cuentacuentos navideño en el Centro Social El Romeral, y a las doce y media en el Centro Social de Torrealquería; el 26 de enero a las cinco de la tarde se podrá disfrutar de música en familia en el Centro Social de Pinos de Alhaurín; el 23 de febrero a las cinco de la tarde se aprenderá sobre creación a través del collage en el Centro Social del Barrio Viejo; el 9 de marzo a las once de la mañana, las familias podrán disfrutar de juegos populares en la Plaza de Retamar; y, como broche, final el 27 de abril, a las once de la mañana, habrá un taller de huerto urbano (Huertum) en el Centro Social de Pueblo Cortijo.

En Vecinalh, además de la organización por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana, colaboran las áreas de Actividades en El Portón y Turismo y Fiestas, así como la Diputación Provincial y el centro cultural La Térmica de Málaga.

