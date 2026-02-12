El programa municipal Vecinalh hará su próxima parada en el barrio de Viñagrande con una actividad cultural abierta a la ciudadanía. El Centro Social de Viñagrande acogerá el próximo 19 de febrero, a las 17:30 horas, una ‘masterclass’ de flamenco impartida por la profesora de baile Lourdes Soto.

La actividad será de carácter gratuito y estará dirigida a todas aquellas personas interesadas en iniciarse o profundizar en este arte andaluz. Las plazas son limitadas y se completarán por orden de inscripción.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a participacionciudadana@alhaurindelatorre.es o acudiendo directamente al Centro Social de Viñagrande.

Desde la organización animan a los vecinos y vecinas a participar en esta iniciativa, que combina cultura, convivencia y promoción de las tradiciones.