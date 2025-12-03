Medio centenar de escolares de los colegios de Alhaurín de la Torre han participado en el tradicional certamen que organiza el Ayuntamiento. El alcalde ha entregado en El Portón los premios a la vencedora, a Isaac Rubio (2°) y Jade Moreno (3°), así como diplomas a los 50 finalistas

El tradicional concurso de Postales Navideñas que organiza el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a través del Área de Actividades en El Portón ha entregado un año más los premios a sus ganadores en un sencillo acto celebrado en la Sala Vicente Llinares de la Finca El Portón.

La sala se ha llenado de alumnos, personal docente y padres y madres para recibir los premios y dar a conocer la postal ganadora, que servirá para ilustrar la felicitación navideña que el Ayuntamiento envía a otras instituciones, colectivos, personal y asociaciones.

En el concurso han participado alrededor de 500 alumnos de los cursos de quinto y sexto de todos los colegios públicos del municipio. La postal ganadora ha sido la realizada por Victoria Matas Mestanza, de sexto del CEIP San Juan. En ella se puede ver a los tres Reyes Magos portando cada uno una bola de cristal en la que aparecen lugares simbólicos de la localidad como la Parroquia de San Sebastián, los Arcos de Zapata y la Torre de Alhaurín. Además, de fondo, aparece el arco neomudéjar de la Avenida de Adolfo Suárez.

En segunda posición ha quedado Isaac Rubio Herrero, de la clase 6ºC del CEIP San Sebastián, y en tercera posición Jade Moreno Díaz de sexto del CEIP Torrijos.

La ganadora ha recibido una bicicleta como regalo junto a un lote de productos escolares y los otros dos finalistas un lote similar cada uno. Los centros cuyos alumnos han resultado premiados han recibido un cheque para gasto de material escolar. La postal ganadora implica que su colegio se lleve 150 euros en material escolar, 120 el del segundo premio y 90 el tercero.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto al edil de Actividades en El Portón, Andrés García, y la concejala de Educación, Pilar Conde, han hecho entrega de un diploma a cada uno de los 50 finalistas y de los premios a los tres primeros clasificados tras la puntuación y valoración que ha realizado un jurado experto presidido por la pintora, María del Carmen Cebrián.

Villanova ha agradecido la alta participación y ha recordado que son ya muchos los años que este concurso permite ilustrar la felicitación oficial del Ayuntamiento «algo que me hace especial ilusión porque son nuestros niños los que se implican en ello».