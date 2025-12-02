El colectivo ha presentado las iniciativas comerciales y culturales que plantean para Alhaurín de la Torre, donde algunos de los presentes ya cuentan con varios establecimientos

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Chinos Unidos de España, en la que también han estado presentes el edil de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez.

En esta reunión la comunidad china se han presentado ante las autoridades locales para dar a conocer su colectivo y ha expuesto los proyectos comerciales y culturales que plantea en nuestro país, y más concretamente en el municipio, en el cual algunos de los presentes ya poseen varios establecimientos.

Todos han valorado una colaboración futura en inversiones y proyectos que permitan integrar a la comunidad china en nuestra cultura y sociedad a la vez que ellos muestran también la suya, así como posibles futuras sinergias en el mundo empresarial y laboral.