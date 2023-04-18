El viernes será la ofrenda floral en la ermita de El Alamillo, mientras que la misa y procesión tendrán lugar el sábado. Para el domingo están previstos juegos populares con Eo, Eo en la pista deportiva y una gran paella popular a mediodía

La barriada de Viñagrande de Alhaurín de la Torre celebra el próximo fin de semana sus fiestas en honor a San Francisco de Paula, cuya efemérides corresponde al 2 de abril pero, al coincidir con la Semana Santa, ha sido necesario reprogramar más adelante. Así, la Asociación de Vecinos de Viñagrande, en colaboración con el Área de Fiestas del Ayuntamiento, ha organizado hasta tres jornadas de celebraciones en torno al sagrado titular, cuya imagen es venerada en la ermita de El Alamillo.

Comenzarán el viernes 21 con la ofrenda floral al santo en dicho templo, en horario de 17 a 20 horas. La asociación pide que se lleven claveles naranjas y blancos que luego adornarán el trono en su procesión.

El sábado es el día más importante,s con la misa en honor al Santo Patrón a las 17 horas en la ermita, oficiada por el párroco de Alhaurín de la Torre, Reinaldo Aguilera y, a continuación, se llevará a cabo la procesión de San Francisco de Paula por las calles de Viñagrande acompañado de la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre.

El domingo culminarán los festejos con una mañana de juegos populares en colaboración con la Asociación Eo,Eo a partir de las 12 en la pista deportiva de la barriada junto al Centro Social, mismo lugar en el que se elaborará la tradicional paella popular para todos que cerrará un año más las fiestas de esta popular barriada alhaurina.