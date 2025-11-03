Un total de 20 establecimientos de hostelería del centro y la periferia se adhieren a la campaña, que transcurrirá del 6 al 9 de noviembre, y que cumple su tercera edición

Llega a Alhaurín de la Torre la tercera edición de la ‘Ruta de la Tapa’, concretamente del jueves 6 al domingo 9 de noviembre, con el tomate como ingrediente principal o de acompañante destacado de las recetas. No en vano, el lema elegido para la campaña de este año es ‘Aquí hay tomate’. La iniciativa fue presentada el pasado viernes por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Comercio como entidad organizadora, María del Mar Martínez, y las técnicas del área, que visitaron dos de los restaurantes participantes, Soho y Er Pichi de Cai.

A esta ruta se han adherido un total de 20 los establecimientos de hostelería que van a ofrecer sus tapas a los clientes. Los bares y restaurantes que participan son: La Botica, Taberna Vendaval, Rialto Italiano Ristorante, Bar La Baranda, Karmela Restaurant, Casa Peña, Quest Cervecería, El Monje Beodo, Taberna La Yaya, Taberna El Teatro, Venta La Porrita, Soho Restaurant, Er Pichi de Cai, Sergio Megías Gastrobar, Karnivoro Restaurant, La Torre Tapería, Kazumi Sushi Bar, La Despensa Familiar, La Estela y La Despensa Tapas.

Las tapas que se han presentado son muy variadas y van desde tostas, salmorejo o albóndigas a mejillones a la vizcaína o gildas canarias, entre otras muchas.

Al igual que en las ediciones anteriores, los clientes tendrán a su disposición un ‘tapaporte’, que los establecimientos deberán sellar y validar tras las consumiciones que realicen, los cuales podrán optar a distintos premios una vez finalizada la campaña. Mientras más sellos tenga el ‘tapaporte’, más opciones de regalos se irán sumando, desde un mínimo de 5 validaciones hasta un máximo de 19. Con 5 sellos, el consumidor obtendrá un tapón compresor de botella de vino; con 7 sellos, tapón y soporte de bambú para el móvil; con 9 sellos el tapón, el soporte y un costurero de viaje; con 11 sellos, los tres regalos anteriores y un set de posavasos de bambú y, a partir de 13 rúbricas, todo lo anterior más un neceser de viaje. Estos obsequios estarán disponibles hasta fin de existencias y se podrán recoger del 10 al 14 de noviembre en la Casa de la Juventud en su horario habitual de apertura.

A su vez, se podrá valorar las tapas accediendo mediante el código QR que aparece en el tapaporte y puntuando aquellas que haya probado en una puntuación que va desde un 1, la calificación menor, hasta un 4, la mayor calificación. De esta manera al finalizar la ruta saldrá el nombre de la tapa ganadora elegida por los clientes. Además, los populares influencers de ‘Saborea Málaga’ se están volcando con la campaña en sus redes sociales desde hace varios días, y también valorarán y premiarán sus tapas favoritas.

María del Mar Martínez ha querido invitar a toda la ciudadanía de Alhaurín de la Torre y de los municipios colindantes para que disfruten con esta nueva campaña, conozcan la calidad de la oferta culinaria de nuestros bares y restaurantes y contribuyan a aumentar el consumo en las pymes locales para que favorecer la economía circular y de proximidad.

Toda la info en el código QR del cartel adjunto.