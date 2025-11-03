Villanova recibe a los dirigentes de la asociación rociera, con Nacho Guillén al frente, quienes han revelado algunas de las novedades para la peregrinación a la Aldea en 2026

El alcalde, Joaquín Villanova, junto al edil de Actividades en El Portón y responsable de la relación con las hermandades y corporaciones y colectivos cofrades del municipio, Andrés García, mantuvieron el pasado viernes un encuentro de trabajo con el presidente del Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rocío, Nacho Guillén, y otros miembros de su Junta de Gobierno. El objetivo de la reunión era abordar los proyectos en los que trabajan y trazar líneas en común para engrandecer al mismo y que siga desarrollando su labor de la mejor manera posible.

A su vez, se analizaron las novedades y actos que van a desarrollar de cara a la festividad de Pentecostés del próximo año y su peregrinación a la aldea de El Rocío en la localidad onubense de Almonte en una romería más en torno a la devoción a la Blanca Paloma.

Villanova y García mostraron su agradecimiento al grupo por fomentar las creencias, raíces y tradiciones de nuestra tierra y por llevar el nombre de Alhaurín de la Torre por bandera en la romería más multitudinaria de cuantas se celebran en nuestro país.