El Edificio de Promoción de El Peñón ha albergado la celebración de esta efeméride, a la que han acudido el alumnado del 4º de primaria de los colegios del municipio, así como el alcalde y concejales. Los jóvenes han disfrutado de divertidos talleres, juegos y una ‘gymkana’

Esta mañana ha tenido lugar la celebración del vigésimo aniversario de Educación Ambiental de Alhaurín de la Torre en el Edificio de Promoción El Peñón. El alcalde, Joaquín Villanova, junto a las ediles de Educación, Pilar Conde, y de Medio Ambiente, Jéssica Trujillo, acudieron al evento. Desde el año 2003 se han impartido talleres de educación ambiental tanto en colegios como en institutos de la localidad a las clases de quinto de primaria y 1º de la ESO.

En estos años se han tratado multitud de temas como fauna, ahorro de energía, reciclado, cambio climático o eficiencia energética, entre otros. Este XX Aniversario se ha celebrado con los niños y niñas de cuarto de primaria de todos los colegios. Durante la mañana se programaron distintas actividades como talleres y concursos con el objetivo de concienciar a los jóvenes a cuidar y respetar el medio ambiente.

La idea era fomentar en los más pequeños nuevos vínculos de respeto por el medio ambiente para crear una sociedad de futuro en la que primen los valores de amor por la naturaleza y de respeto por los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

La celebración se basó en una gran ‘gymkana’ ambiental de 10 pruebas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la vida saludable y el respeto por los seres vivos. Cada una de las 10 pruebas fueron diseñadas por maestros de educación primaria y técnicos de educación ambiental para que los escolares aprendan y disfruten de la naturaleza.

A las clases ganadoras del primer, segundo y tercer puesto, se les obsequió con diferentes premios relacionados con la temática ambiental, así como cada participante recibió un obsequio del evento y una camiseta con el logo de la ‘gymkana’.