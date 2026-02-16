Veteranos y participantes reviven el histórico trayecto entre Ronda y Alhaurín de la Torre, atravesando Yunquera y Cártama, en una marcha conmemorativa que honra cuarenta años de legado, tradición y servicio

La Asociación El Blocao impulsa esta marcha conmemorativa como muestra de su compromiso con la historia y las tradiciones de la unidad, preservando su legado y fortaleciendo los lazos de hermandad entre veteranos y nuevas generaciones.

Alhaurín de la Torre acogió la llegada de la marcha conmemorativa organizada con motivo del XL Aniversario del traslado de la Academia de Formación de Mandos Legionarios «Ronda–Málaga», una iniciativa impulsada por la Hermandad Provincial de Legionarios “El Blocao”, presidida por el Coronel (R) Enrique de Vivero Fernández. El municipio se convirtió así en el escenario final de un recorrido cargado de simbolismo histórico y espíritu de compañerismo.

La expedición partió a las 9.00 horas del 14 de febrero desde el Acuartelamiento del Tercio 4 “Alejandro Farnesio”, en Ronda, en un solemne acto presidido por el Coronel Jefe del acuartelamiento, Fernando Sánchez Pérez. Tras completar 105 kilómetros de manera ininterrumpida durante 17 horas, los participantes alcanzaron Alhaurín de la Torre en un ambiente de respeto y cohesión. La marcha rememoró el itinerario seguido hace cuatro décadas con motivo del traslado de la Academia a Campamento Benítez (Málaga), acontecimiento que marcó un hito en la evolución de la formación de mandos de esta emblemática unidad del Ejército español. El recorrido atravesó los términos municipales de Ronda, Yunquera, Cártama y Alhaurín de la Torre, contando con la colaboración de las policías locales y de los servicios de Protección Civil. El Ayuntamiento de Yunquera facilitó avituallamiento a los marchadores durante su paso por la localidad, mientras que Protección Civil de Cártama desempeñó una labor esencial de acompañamiento y seguridad a lo largo del trayecto por su municipio.

La llegada a la plaza de la Legión estuvo marcada por la emoción y la solemnidad, dando paso a un acto institucional que aunó recuerdo histórico, reconocimiento público y homenaje a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, recibió a los participantes acompañado por miembros de la Corporación municipal, representantes de hermandades locales y provinciales, así como autoridades militares y civiles. Entre ellas se encontraba el Subdelegado del Ministerio de Defensa en Málaga, Coronel del Ejército del Aire y del Espacio, Eduardo Llorente Erroz. También asistió el hermano mayor de la Cofradía de los Verdes, José María García, entidad estrechamente vinculada a la Legión, lo que evidenció la sólida relación histórica y social entre ambas instituciones.

Durante el acto se rindió tributo a los legionarios fallecidos en un emotivo recuerdo que puso de relieve el sacrificio, la entrega y el compromiso al servicio de España. El recogimiento y el simbolismo presidieron una jornada de profundo significado.

En su intervención, el alcalde destacó la vinculación histórica del municipio con la Legión y subrayó los valores que la caracterizan (disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu de servicio) agradeciendo asimismo a la Hermandad “El Blocao”, en la persona de su presidente Enrique de Vivero, la organización de esta iniciativa y su constante labor de preservación histórica.

La conmemoración permitió no solo evocar el traslado de la Academia cuarenta años después, sino también reforzar los lazos entre generaciones, consolidando el sentimiento de pertenencia y el respeto por la tradición. Con la culminación de la marcha, Alhaurín de la Torre reafirmó su compromiso con los actos del XL Aniversario, poniendo de manifiesto que el recuerdo y el reconocimiento forman parte esencial del patrimonio histórico y colectivo de la comunidad.