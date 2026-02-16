Alrededor de 250 alumnos y alumnas y docentes de 33 colegios e institutos de la provincia comparten sus experiencias en La Térmica. El IES Huerta Alta obtuvo el segundo premio en su modalidad

El pasado viernes, 13 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, la Delegación Territorial de Educación y Canal Málaga RTV, organizaron del II Encuentro de Radios Escolares de la provincia de Málaga, una jornada dedicada a promover este clásico medio de comunicación como herramienta educativa.

En el evento, que se celebró en el centro cultural contemporáneo de La Térmica, dependiente de la Diputación de Málaga, participaron 33 centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, con más de 250 estudiantes y docentes, que compartieron experiencias y proyectos de comunicación escolar.

El encuentro incluyó talleres prácticos, emisiones en directo y actividades formativas en las que el alumnado pudo conocer de primera mano cómo se elaboran contenidos radiofónicos. Los talleres abordaron los géneros radiofónicos que habitualmente se trabajan en las radios escolares, como la entrevista, el boletín de noticias, la ficción sonora, el concurso y cuñas publicitarias. Estas actividades permitieron al alumnado desarrollar competencias comunicativas, digitales, creativas y de trabajo en equipo, además de fomentar la expresión oral y el pensamiento crítico.

En representación de Alhaurín de la Torre acudieron cuatro centros educativos: el CEIP Clara Campoamor, como centro colaborador en la organización; el IES Huerta Alta, como centro anfitrión, y el IES Gerald Brenan y el CEIP Isaac Peral, como centros participantes. Su implicación fue especialmente relevante en las actividades formativas y en el citado taller de noticias.

Durante la jornada también se entregaron los galardones del II Concurso de Podcast Escolares, organizado por Canal Málaga RTV y dirigido a centros de toda la provincia. En la categoría de Bachillerato y Formación Profesional, el IES Huerta Alta obtuvo el segundo premio, un reconocimiento al trabajo realizado por su alumnado en el ámbito de la radio escolar y la creación de contenidos sonoros. El alumnado del CEIP Clara Campoamor alumnado participó en la retransmisión en directo por parte del canal municipal del Ayuntamiento de la capital e hicieron de presentadores de televisión, concretamente durante el acto de entrega del concurso de podcast educativo.

La iniciativa consolida el crecimiento de las radios escolares en Málaga y pone de manifiesto su valor como recurso pedagógico innovador que fomenta la expresión oral, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática del alumnado.

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento, que dirige Pilar Conde, sufragó los gastos de transporte en autobús, a modo de colaboración con este hermoso proyecto. Conde felicitó a los centros docentes que participaron por su “excelente labor” fuera de las aulas y por “dejar el pabellón de Alhaurín de la Torre muy alto”.