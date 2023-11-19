El Edificio de Promoción del Peñón ha sido escenario este sábado de una fiesta muy especial de la que ha disfrutado un buen número de personas que han llenado el recinto.

Fue un nostálgico encuentro musical organizado por Gábana Eventos, en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que llevaba por título ‘I love 80s & 90s’.

El espectáculo ha estado cargado de música y diversión, con la presencia del mítico grupo Los Inhumanos, Míster Proper y el Dj Ricardo del Toro que han puesto a bailar y cantar a los asistentes recordando los temas más recordados de estas dos décadas.

Desde la organización se han mostrado muy satisfechos con la respuesta del público, además de agradecer el papel de los grupos y músicos participantes, que han contribuido a crear el mejor de los ambientes.

Gábana Eventos asegura que seguirá apostando por espectáculos como este ya que la respuesta del público alhaurino es «total y muy positiva siempre».

Todos los asistentes han podido revivir una época dorada de la música española y, la mayoría de ellos, han recordado sus años dorados junto a amigos y conocidos, con los que ya disfrutaban de esta música en su momento.

También el decorado ha sido preparado para la ocasión por Valentina’s Eventos y vehículos de la época han estado expuestos en la entrada del edificio.