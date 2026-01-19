La Junta de Andalucía ha facilitado en las últimas horas una actualización oficial de los datos de víctimas y personas atendidas como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).
Según la información confirmada hasta este momento, el balance es el siguiente:
-
40 personas fallecidas
-
122 personas atendidas en total
-
117 adultos
-
5 menores
-
Actualmente permanecen 41 personas ingresadas en centros hospitalarios, de las cuales:
-
37 son adultos
-
12 en unidades de cuidados intensivos (UCI)
-
25 en planta
-
-
4 son menores, todos ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba
-
1 en UCI
-
3 en planta
-
Los pacientes adultos se encuentran repartidos entre distintos hospitales de Córdoba y Andalucía, incluidos el Hospital Reina Sofía, Cruz Roja, Quirón Salud, Hospital San Juan de Dios y Alto Guadalquivir. Uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para continuar su atención especializada.
La Junta de Andalucía mantiene activo el seguimiento sanitario y asistencial, en coordinación con los servicios de emergencias y los equipos médicos, mientras continúa el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia.