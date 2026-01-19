La Junta de Andalucía ha facilitado en las últimas horas una actualización oficial de los datos de víctimas y personas atendidas como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Según la información confirmada hasta este momento, el balance es el siguiente:

40 personas fallecidas

122 personas atendidas en total 117 adultos 5 menores



Actualmente permanecen 41 personas ingresadas en centros hospitalarios, de las cuales:

37 son adultos 12 en unidades de cuidados intensivos (UCI) 25 en planta

4 son menores , todos ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba 1 en UCI 3 en planta



Los pacientes adultos se encuentran repartidos entre distintos hospitales de Córdoba y Andalucía, incluidos el Hospital Reina Sofía, Cruz Roja, Quirón Salud, Hospital San Juan de Dios y Alto Guadalquivir. Uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para continuar su atención especializada.

La Junta de Andalucía mantiene activo el seguimiento sanitario y asistencial, en coordinación con los servicios de emergencias y los equipos médicos, mientras continúa el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia.