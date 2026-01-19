La Junta de Andalucía ha facilitado en las últimas horas una actualización oficial de los datos de víctimas y personas atendidas como consecuencia del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Según la información confirmada hasta este momento, el balance es el siguiente:

  • 40 personas fallecidas

  • 122 personas atendidas en total

    • 117 adultos

    • 5 menores

Actualmente permanecen 41 personas ingresadas en centros hospitalarios, de las cuales:

  • 37 son adultos

    • 12 en unidades de cuidados intensivos (UCI)

    • 25 en planta

  • 4 son menores, todos ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba

    • 1 en UCI

    • 3 en planta

Los pacientes adultos se encuentran repartidos entre distintos hospitales de Córdoba y Andalucía, incluidos el Hospital Reina Sofía, Cruz Roja, Quirón Salud, Hospital San Juan de Dios y Alto Guadalquivir. Uno de los heridos ha sido trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para continuar su atención especializada.

La Junta de Andalucía mantiene activo el seguimiento sanitario y asistencial, en coordinación con los servicios de emergencias y los equipos médicos, mientras continúa el acompañamiento a las familias afectadas por esta tragedia.

