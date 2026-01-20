Asigna funciones de periodista a un puesto administrativo para el que no se exige titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual

La reciente creación de un área específica de Comunicación dentro del SAS, largamente demandada por estas organizaciones, justifica la revisión de la resolución

Málaga, 20.01.2026 | Las asociaciones de la prensa de Andalucía apoyan el escrito remitido a la Gerencia del Área Sanitaria Serranía de Málaga, mediante el que la Asociación de la Prensa de Málaga exige la anulación de una convocatoria pública de empleo en la que se asigna a un puesto administrativo funciones propias del periodismo y de la comunicación institucional, sin que se exija la titulación de periodista. Realizada por el Hospital de la Serranía de Ronda, el único requisito académico es estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto, grado o equivalente. Finalmente, el Pacto de la Mesa Sectorial de Sanidad, suscrito el pasado 15 de diciembre, formaliza la creación de un área específica de comunicación dentro de las opciones de administración general del SAS, lo que justifica también la revisión de la convocatoria.

Las asociaciones de la prensa andaluzas consideran inaceptable la resolución actual, toda vez que las funciones asignadas al puesto administrativo tienen que ver específicamente con la elaboración de comunicados y notas de prensa, atención a medios de comunicación, gestión de peticiones de información y de redes sociales, creación de contenidos, diseño y coordinación de campañas de comunicación, entre otras competencias, a las que se suma, además: “Formación y asesoramiento de profesionales en habilidades de comunicación”. Por lo que, no solo no se exige la titulación correcta, sino que, además, se habilita a esa persona para formar a otras.

Las asociaciones estiman que esta convocatoria fomenta el intrusismo en la profesión, teniendo en cuenta que existe titulación universitaria para desarrollar estas funciones. Así mismo, lamenta que no sea un caso aislado: en los últimos meses se han producido convocatorias similares en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y en el Virgen del Rocío de Sevilla.

Ante esta reiterada situación, las asociaciones de la prensa de Andalucía emitieron ya el pasado mes de agosto un comunicado conjunto en el que lamentaban que se convoquen procedimientos de estas características y sea ésta una práctica habitual de quienes deberían velar por la calidad de los servicios, contratando a profesionales debidamente formados.

Área especializada

Además, la Resolución de 31 de diciembre de 2025 de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone la aprobación y publicación del Pacto de Mesa Sectorial de Sanidad suscrito el 15 de diciembre de 2025, en su apartado 5, incluye el Área de Comunicación: “Área específica de Comunicación, dentro de la opción de Administración General: Título de Licenciado/a en Periodismo Graduado/a de la rama del conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas en Titulaciones del campo específico del periodismo y la información (Áreas del Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual)”. Esta resolución da respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de prensa de Andalucía para profesionalizar los gabinetes de comunicación de los centros sanitarios públicos.

Por otro lado, en el citado comunicado, demandaban de la Junta de Andalucía que los puestos de trabajo en la administración autonómica que sean para desarrollar labores de comunicación se cubran con periodistas titulados. A la par, recordaban el compromiso adquirido el pasado mes de junio de contemplar la inclusión de la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, en una reunión mantenida con el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

En la actualidad, los periodistas que trabajan en la Junta de Andalucía no son funcionarios, ni fijos, ni interinos, sino trabajadores eventuales, con contratos de muy distintas denominaciones y que nada tienen que ver con la función profesional que realmente realizan, que son las propias del periodismo y que es para la que son contratados.