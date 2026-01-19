La Junta de Andalucía ha declarado luto oficial en toda la comunidad autónoma como muestra de duelo y solidaridad tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero de 2026, que se saldó con varias víctimas mortales.

Según recoge el Decreto del Presidente 1/2026, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el periodo de luto se extenderá desde las 00:00 horas del martes 20 de enero hasta las 24:00 horas del jueves 22 de enero, ambos inclusive. Durante estos días, las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los edificios y centros públicos dependientes de la administración autonómica.

La medida, adoptada como testimonio del dolor del pueblo andaluz, pretende además expresar el apoyo institucional y la cercanía a las familias de las personas fallecidas, en uno de los sucesos más graves registrados recientemente en la red ferroviaria andaluza.

El decreto, firmado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, invita asimismo a que otras administraciones, entidades públicas y organizaciones privadas se sumen voluntariamente a este gesto simbólico de respeto y recuerdo.

La disposición entró en vigor el mismo día de su publicación oficial, consolidando así una respuesta institucional inmediata ante un acontecimiento que ha generado una profunda conmoción social en toda Andalucía