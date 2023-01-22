El Club Patinaje Artístico Alhaurín de la Torre presenta a 18 deportistas.

El polideportivo Blas Infante de Alhaurín de la Torre acoge este fin de semana a unos 175 patinadores en los Test Provinciales de Iniciación. Organizados por la Federación Española de Patinaje Artístico, a través de la Federación Andaluza y su delegación malagueña, la actividad contó en su desarrollo con el Club Patinaje Artístico de Alhaurín de la Torre con la colaboración del Área de Deportes que dirige María del Mar Martínez.

Al Club de Alhaurín de la Torre, que presenta a 18 deportistas, se han sumado en esta ocasión los de Torre de Vélez, Benyamar, Torremolinos, Cártama, Torrox, El Tejar, Málaga, Mijas y Alhaurín el Grande.

Dichas convocatorias de exámenes acogen, hasta en 4 ocasiones en cada temporada las diferentes especialidades de patinaje artístico: aptitud, danza nacional, danza autonómica y test show. Están organizados en función de los niveles de aprendizaje, siendo los exámenes del Nivel E, los más básicos. Después se encuentran los de niveles D, C, B y A.

Tanto la presidenta del Club Patinaje Artístico Alhaurín de la Torre, Nuria Díaz como la entrenadora, Ayelen Morales se mostraban satisfechas con el trabajo realizado por las deportistas del club local, quienes están consiguiendo un alto número de Aptos, “hay mucho nivel y las juezas lo están mirando todo con detalle”.

La concejal de deportes, María del Mar Martínez ha estado en el Pabellón apoyando a este club y animando a las jóvenes deportistas.