(Humor) El éxito de Callejéate es tal que hasta los jactores Johny Brastonw y Aron Winter desistieron a su visita para tomar el café moruno en en Sojo de Málaga con el Banderas, Flags, y fue en plena Calle Málaga, de Alhaurín de la Torre donde dieron la exclusiva de su nueva serie para Nesflix, con ofertas de Porcorno, Amosones y otras secuelas de plata.

Tras mucha presión pudimos sonsacar algo sobre el guion de la no seria serie, al parecer un supuesto robo de Rosas al comerciante local Alonsi, donde se ve obligado a tomar rehenes en popular vivero de Alhaurín y … más

En la foto captara por un fotógrafo irracional del grupo Alhaurun con Umor,  le vemos posando y disfrutando del nuevo éxito del evento Alhaurino.

