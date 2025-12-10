Las asociaciones Eo, Eo y de Viñagrande y el Ayuntamiento colaboran en esta cita, que tendrá lugar desde las 17.00 horas en el Centro Social de la barriada. Se busca fomentar la convivencia y el intercambio cultural y gastronómico, y habrá también talleres y actividades infantiles

Alhaurín de la Torre acogerá este próximo viernes 12 de diciembre la II Merendilla Intercultural, una cita que promueve la convivencia, el intercambio cultural y la participación vecinal. El encuentro tendrá lugar en el Centro Social de Viñagrande, ubicado en calle Cepa, a partir de las 17:00 horas.

El propio alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Molina, y los representantes de las asociones Eo, Eo y de Viñagrande, presentaron el evento. La jornada comenzará a las cinco de la tarde con la merendilla compartida, continuará a las seis de la tarde con la degustación de platos típicos de cada país, y finalizará a las 19:00 horas con una exhibición de bailes tradicionales.

Además de fomentar la convivencia, el evento contará con talleres y actividades dirigidas a los más pequeños, con el objetivo de promover valores de respeto, diversidad e inclusión. A través de la gastronomía y la cultura, los asistentes podrán conocer las tradiciones de distintos países.

Desde la organización se recuerda que es necesario confirmar la asistencia previamente para una mejor organización del evento. Las personas o colectivos interesados deberán indicar el número de participantes y el plato que aportarán, enviando un mensaje por WhatsApp al número 689 690 178, siguiendo este formato:

Asociación/nombre – número de personas – plato que aportan.

La Merendilla Intercultural se consolida así como una cita abierta a toda la ciudadanía para compartir, descubrir nuevas culturas y fortalecer la convivencia en Alhaurín de la Torre.