Carmen Sánchez destaca que la formación en la Escuela garantiza altos niveles de cualificación y empleabilidad

La delegada territorial de Empleo, Carmen Sánchez Sierra, ha anunciado hoy la reapertura al público del aula-restaurante de la Escuela de Hostelería La Fonda, en Benalmádena.

Durante una visita a sus instalaciones, la delegada ha señalado que el aula-restaurante del centro vuelve a ofrecer servicio de martes a jueves hasta el próximo mes de mayo, permitiendo al alumnado desarrollar una experiencia real de atención y servicio a través de menús diseñados por los chefs de la escuela, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo.

Carmen Sánchez, que ha estado acompañada por los concejales de Benalmádena de Formación y Empleo, Rosa María Balbuena, y de Comercio, Raúl Campos, ha subrayado que la enseñanza impartida en el centro conduce a certificados de profesionalidad reconocidos a nivel estatal y europeo “con altos niveles de cualificación y empleabilidad, rozando el cien por cien de inserción laboral”.

Como principal novedad de este curso, la delegada ha anunciado la participación de diez alumnos en la primera experiencia Erasmus+ de este centro. “Estos estudiantes realizarán prácticas profesionales durante dos meses en empresas hosteleras de Limerick (Irlanda), con el objetivo de mejorar sus competencias técnicas y el dominio del idioma”.

Asimismo, Sánchez ha destacado que la formación está plenamente adaptada a las nuevas tendencias en gastronomía y restauración, respondiendo a las necesidades reales de contratación del sector. En este sentido, ha explicado que la Junta de Andalucía ha reforzado un modelo formativo basado en la “colaboración directa con el tejido productivo, favoreciendo así una programación ágil y ajustada a la demanda empresarial”.

Con estas escuelas a pleno rendimiento, Sánchez Sierra ha subrayado que la Junta de Andalucía “ha reafirmado su compromiso con la formación de calidad, la empleabilidad y el impulso de sectores estratégicos, apostando por consolidar a Málaga y a Andalucía en la vanguardia de la capacitación profesional”.

Durante su visita a la Escuela la delegada también ha puesto en valor el peso del sector hostelero en la provincia, señalando que Málaga cuenta con 8.361 empresas registradas y cerca de 99.000 afiliaciones a la Seguridad Social, “situándose entre las provincias líderes en empleo hostelero a nivel nacional”.