Vecinos de diversas nacionalidades compartieron gastronomía, talleres y tradición en una tarde de participación y encuentro en la sede social de la barriada de Viñagrande

Alhaurín de la Torre celebró este viernes la II Merendilla Intercultural, una cita que volvió a convertirse en un punto de encuentro para vecinos de distintas nacionalidades y culturas. El evento, que comenzó a las 17:00 horas en el Centro Social de Viñagrande, reunió a decenas de participantes en una jornada marcada por la convivencia, la gastronomía y el intercambio cultural.

El concejal del Mayor, Miguel Pacheco, junto a representantes de las asociaciones Eo, Eo y Viñagrande, estuvo presente durante la actividad y destacó el valor de este tipo de iniciativas para fortalecer la cohesión social del municipio.

La programación arrancó con la tradicional merendilla compartida, donde los asistentes aportaron dulces y elaboraciones caseras. A las 18:00 horas tuvo lugar una degustación de platos típicos de distintos países, que permitió a los participantes descubrir sabores y tradiciones culinarias de todo el mundo.

Además de la oferta gastronómica y cultural, la Merendilla incluyó talleres y actividades infantiles diseñados para promover valores de respeto, diversidad e inclusión entre los más pequeños. Juegos cooperativos, manualidades y dinámicas participativas mantuvieron a los niños involucrados y fueron muy bien recibidos por las familias.

Desde la Asociación Eo Eo se destacó la magnífica respuesta vecinal y la colaboración de colectivos y particulares, quienes previamente confirmaron su asistencia indicando el plato que aportarían. Esta coordinación permitió una organización fluida y una muestra gastronómica variada y representativa.

Con esta segunda edición, la Merendilla Intercultural se consolida como una cita abierta y participativa, destinada a compartir, aprender y reforzar los lazos de convivencia entre los vecinos de Alhaurín de la Torre.