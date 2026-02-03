El aviso naranja por lluvias y amarillo por viento en la comarca del Guadalhorce obliga a cerrar parques, jardines, cementerio y pistas deportivas. La Junta de Andalucía decreta el cierre de los colegios e institutos. Se prevén precipitaciones acumuladas en 12 horas de hasta 100 litros por metro cuadrado

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado a nivel naranja el aviso por fenómenos meteorológicos adversos para mañana miércoles 4 de febrero, afectando a la comarca del Guadalhorce, incluido el municipio de Alhaurín de la Torre.

🌧️ Lluvias (aviso naranja – peligro importante)

Horario: de 00:00 a 23:59 h

Precipitación acumulada en 1 hora: hasta 15 mm

Precipitación acumulada en 12 horas: hasta 100 mm

Posibles acumulados de 150 mm en 24 horas en la mitad occidental de la comarca

💨 Viento (aviso amarillo – peligro bajo)

Horario: de 00:00 a 19:59 h

Rachas máximas de hasta 80 km/h, con viento de componente oeste

Asimismo, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha elevado a situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, debido a la situación meteorológica e hidrológica prevista para los próximos días, por lo que se ha decretado el cierre de colegios e institutos de toda la Comunidad Autónoma, excepto en la provincia de Almería.

Por este motivo, a las 14:45 horas ha quedado activado el Plan Municipal de Emergencias de Alhaurín de la Torre en situación operativa 1. Se establecen las siguientes medidas preventivas:

Cierre de parques, jardines, cementerio y pistas polideportivas .

. Suspensión de actividades deportivas al aire libre y de los talleres de la Casa de la Juventud, entre otros.

Los servicios municipales contemplan posibles cortes en accesos, puentes y zonas sensibles en caso de riesgo de desbordamientos.

Se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos, zonas arboladas y áreas con riesgo de acumulación de agua. También ruega a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, no hacer caso ni reenviar bulos por redes sociales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia (112).