El Área de Juventud y el Club Landwehr presentan la edición nº 14 de esta cita, que tendrá lugar nuevamente en El Peñón y reunirá a los amantes de los juegos de mesa y de tablero y del mundo ‘friki’ en general. La entrada ambos días es libre y gratuita hasta completar aforo

El Edificio de Promoción de la Barriada El Peñón (C/ La Graciosa) volverá a ser escenario un año más de la nueva edición de las jornadas de ocio alternativo Hispania Wargames, que organiza el club Landwehr con la colaboración del Área de Juventud del Ayuntamiento. La cita, que se desarrolla el 21 y 22 de febrero, ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; la edil de Juventud, Iraya Villaba; el presidente del mencionado club, Iván González; el componente del mismo club, Luis Bravo; y la técnica Marta Oballe.

‘Hispania Wargames’ tiene lugar el sábado 21 de febrero de diez de la mañana a ocho de la tarde y el domingo de diez de la mañana a tres de la tarde con entrada completamente gratuita. La exitosa pelíclua ‘Gremlins’ será la protagonista en este 2026, cuya temática va a impregnar todo el recinto con una exposición en 3D y a tamaño natural de algunos de estos personajes gracias a la colaboración de Réplicas de Cine.

En esta edición los juegos de mesa y rol y las miniaturas volverán a ser los protagonistas de un evento que cuenta con la asistencia de centenares de personas provenientes de todos los puntos del país y en el que no van a faltar las demostraciones y juegos de tablero para todos los públicos, torneos y ‘masterclass’, así como la presencia de numerosos ‘stands’ para la venta de artículos relacionados con las jornadas.

Algunas de las personalidades que acudirán a compartir sus conocimientos y habilidades son el reconocido pintor de miniaturas y figuras históricas Pepe Gallardo, el sábado 21 a las cinco de la tarde, y Antonio Peña con sus técnicas de volumetría y contraste el sábado a las once de la mañana. Como novedad, Hispania Wargames va a contar con una exposición de armas, uniformes y elementos utilizados en la Segunda Guerra Mundial por los escoceses como una gaita, o la presencia de muchas maquetas del Club Comandante Málaga que recrea algunas batallas.

Además, son numerosas las empresas que colaboran con estas jornadas que ya son un referente en España, situándose como la segunda mayor feria de este tipo del país y la más importante en Andalucía, así como de las mejor valoradas por todos los amantes del género.

La concejala de Juventud ha destacado la implantación de estas jornadas en el municipio y su exitosa trayectoria y ha felicitado a sus organizadores por el empeño que ponen en ello. Desde el club Landwehr, que homenajeará a uno de sus componentes recientemente fallecido, han hecho un llamamiento a la participación y a que todos los que no conocen este mundo acudan a ver de primera mano lo que es y disfrutar con ellos de los juegos.

Su presidente, Iván González, ha resaltado la importancia de la presencia de todo tipo de juegos de forma manual y artesanal, siendo un evento en el que la tecnología no está presente. Por último, ha agradecido al alcalde su apoyo desde el minuto uno a estas jornadas y a las áreas de Juventud y Servicios Operativos su ayuda para organizar un evento de tal magnitud como este.