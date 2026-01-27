Las fuertes rachas han ocasionado la caída de algunos árboles, ramas, toldos, contenedores, placas solares y otros elementos. El Cementerio y los parques permanecerán cerrados. AEMET tiene activo el aviso amarillo en la zona del Guadalhorce hasta las 17.59 horas

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha ordenado la activación del Plan Municipal de Emergencias en su fase 1 con motivo del aviso amarillo comunicado por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) por lluvia y viento en el Guadalhorce y otras zonas de Málaga, y que por ahora estará vigente hasta las 17.59 horas de este martes, 27 de enero.

Las fuertes rachas de viento han dado lugar a la caída de árboles, ramas de grandes dimensiones, contenedores, toldos, carteles y otros elementos que han ocasionado algunos daños materiales, pero no para las personas. No obstante, el Ayuntamiento pide precaución a la ciudadanía mientras permanezca activo el aviso.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, ha explicado que están movilizados la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como el resto de equipos y departamentos de los Servicios Operativos y demás áreas. El Plan se activó ayer en su fase 0 y hoy se ha elevado a fase 1 con motivo fundamentalmente del fuerte viento. Se han acordonado algunas zonas en calles y parques.

AEMET ha informado de que las rachas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Por este motivo y también por precaución el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez ha ordenado el cierre temporal del Cementerio Municipal (salvo para servicios funerarios) y de los parques públicos. Se ruega a la población evitar zonas arboladas, asegurar objetos en balcones y terrazas y circular con prudencia.

La agencia meteorológica también tiene activo otro aviso amarillo también para mañana, 28 de enero, de seis de la mañana a seis de la tarde.