El Pleno aprobó por unanimidad la petición para declarar la celebración Fiesta de Interés Turístico Provincial. La bendición y la presentación de los recién nacidos será a las 17 horas y posteriormente tendrá lugar la procesión, hoguera y merienda de chocolate y masa frita

El Área de Fiestas y Turismo y el grupo parroquial encargado de la Virgen de la Candelaria ya prepara los actos en honor de la venerada imagen, una de las más antiguas de Alhaurín de la Torre y también conocida como la ‘Virgen de las Roscas’.

El domingo 1 de febrero, durante toda la jornada desde las doce del mediodía hasta la ocho de la tarde, la Virgen y su hijo estarán expuestos en veneración en la Parroquia de San Sebastián y se podrá hacer la tradicional ofrenda de roscas de pan.

Ya el lunes día 2, festividad de la Candelaria, tendrán lugar los actos centrales con la bendición de roscas y la presentación de todos los niños y niñas nacidos a lo largo del último año en la Parroquia de San Sebastián a partir de las cinco de la tarde. Este es uno de los actos más multitudinarios de los que se celebran ese día. Tras ello, tendrá lugar la procesión de la Virgen por las calles del Barrio Viejo acompañada por la Agrupación Musical ‘Nuestro Padre Jesús’ y portada por numerosas mujeres alhaurinas.

Al igual que el año anterior, la tradicional fogata, alrededor de la cual se baila y cantan canciones populares, tendrá lugar en la Plaza José González Velasco. Allí, un año más, los miembros del Blasón del Biberón ofrecerán una merienda a base de chocolate y masa frita.

Una vez finalizada la procesión, a las ocho de la tarde, será misa en la que se celebra la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor. Desde las once de mañana del 2 de febrero hasta la finalización de la procesión estará prohibido estacionar en Calle Málaga, Cantarranas y Daoiz y Velarde, y la circulación estará prohibida desde las cuatro de la tarde.

Cabe recordar que el Pleno aprobó en su última sesión ordinaria que la petición para que la celebración de la Candelaria sea declarada como Fiesta de Singularidad Provincial, una propuesta del Área de Patrimonio Histórico-Artístico. Esta festividad congrega cada año a un importante número de vecinos, devotos y visitantes procedentes tanto del propio municipio y sus barriadas como de localidades cercanas.