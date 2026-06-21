Alhaurín de la Torre se prepara para vivir su semana más esperada

Del 23 al 27 de junio, Alhaurín de la Torre volverá a vestirse de gala para celebrar la Feria de San Juan 2026, una de las citas más importantes del calendario festivo del municipio. Durante cinco intensos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, actuaciones, casetas, actividades infantiles, actos religiosos, feria de día y una amplia programación diseñada para todos los públicos.

Desde Diario Alhaurín hemos elaborado la guía más completa de la Feria de San Juan 2026 con toda la información disponible hasta el momento para que no te pierdas nada.

Martes 23 de junio: arranque oficial de la feria

La feria comenzará con algunos de los actos más tradicionales y esperados.

18:30 horas

Ofrenda Floral a San Juan Bautista

La comitiva partirá desde la Plaza de San Sebastián hasta la Parroquia de San Sebastián, acompañada por el Coro Rociero Trébol de Agua.

19:30 horas

Gran Desfile Inaugural

Gigantes y Cabezudos, pasacalles y animación recorrerán las calles del municipio.

20:30 horas

Actuación de la Banda Municipal de Música

21:00 horas

Pregón de Feria

A cargo de María Jesús García López.

21:30 horas

Encendido oficial del alumbrado

El tradicional paseo inaugural pondrá oficialmente en marcha la Feria de San Juan 2026.

Caseta Oficial

DJ Fabio

Los Yakis (23:00 h)

DJ Xispazo hasta cierre

Academias de baile

Baila con Desy

Laura González

Miércoles 24 de junio: festividad de San Juan Bautista

09:00 horas

Diana floreada con la Charanga Los Torrinos.

11:00 horas

Gran Fiesta Infantil y elección de Miss y Míster Infantil San Juan 2026.

13:30 horas

Talleres, bailes, personajes infantiles y actividades familiares.

18:00 horas

Misa en honor a San Juan Bautista.

19:00 horas

Procesión Gloriosa de San Juan Bautista

Recorrerá las principales calles del casco urbano.

Caseta Oficial

DJ Fabio

Sergio Contreras (23:00 h)

DJ Alex Moon y Miguel Blanco

Academia de baile

Raquel Arias

Jueves 25 de junio

18:00 horas

Reparto de pañoleras y caracterización de corredores.

19:00 horas

Sanfermines Infantiles

Plaza José González Velasco

Juegos, animación y actividades familiares.

15:00 horas

Fiesta del Agua

Organizada por el Grupo Joven de la Amargura en el Parque Municipal.

Caseta Oficial

DJ Fabio

Henry Méndez (23:00 h)

Michael Stiven

Academia de baile

Mar de Rosas

Viernes 26 de junio: Feria de Día

Plaza de San Sebastián

Degustación popular de magro con tomate

15:00 horas

Actuación de Miranda Cuenca.

16:30 horas

DJ Doctor Fli.

18:30 horas

Recogida de cintas.

Calle Juan Carlos I

19:00 horas

Carrera de cintas en moto.

Caseta Oficial

Triana (23:00 h)

DJ Cohelo

Academias de baile

Lourdes Soto

Sarath Gálvez

Sábado 27 de junio: cierre de la feria

09:00 horas

Diana floreada con la Charanga Los Torrinos.

Feria de Día

Plaza de San Sebastián

13:00 horas

Animación de Los Torrinos.

14:30 horas

Actuación de Comando G.

17:00 horas

DJ Alba Dreid.

Caseta Oficial

Merche (23:00 h)

We Are Not DJ’s hasta cierre

Academias de baile

Sergio Maqueda

Reme Cortés

Casetas confirmadas

Caseta Oficial Municipal

Programación principal de conciertos y actuaciones.

Caseta Los Moraos

Actuaciones:

Raquel Framit

Son del Puerto

Deni Peña

Moray

Lázaro Cruz

Legado Tributo a El Barrio

DJ Cris E

Caseta Los Verdes

Actuaciones:

Malamanera

El Callejón

Más que Amigos

DJ Adri Sanxez

DJ Paco

DJ Manolo Jiménez

DJ Dany Gabana

Caseta Moobi Café

Actuaciones:

Javi Carrera

Ezequiel Rodríguez

Sergio Tejero

Juan Aragón

Río

Miki DJ

Caseta Pollinica Rociera

Organizada por el Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rocío.

Actuaciones:

Lola Fernández

Chanela y María Cañete

Repicando

Comando G

Capitán Vinilo

Caseta Grupo Joven de la Amargura

Además de su oferta gastronómica, organizará la Fiesta del Agua del jueves 25 de junio.

Una feria para todos

La Feria de San Juan 2026 vuelve a combinar tradición, música, convivencia y devoción en una programación que reunirá durante cinco días a miles de personas en torno a la figura de San Juan Bautista, patrón de Alhaurín de la Torre.

Desde los actos religiosos hasta la feria de día, pasando por las casetas, conciertos y actividades infantiles, el municipio volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro festivos de la provincia de Málaga.

Esta guía será actualizada si se confirman nuevas casetas o actividades durante los próximos días.

Programa oficial de la Feria de San Juan 2026

Para consultar todos los actos organizados por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, los horarios completos y la programación oficial, puedes descargar aquí el libro de feria:

📖 Descargar Programa Oficial Feria de San Juan 2026

Programa Oficial Feria de San Juan 2026 (PDF)