Alhaurín de la Torre se prepara para vivir su semana más esperada
Del 23 al 27 de junio, Alhaurín de la Torre volverá a vestirse de gala para celebrar la Feria de San Juan 2026, una de las citas más importantes del calendario festivo del municipio. Durante cinco intensos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, actuaciones, casetas, actividades infantiles, actos religiosos, feria de día y una amplia programación diseñada para todos los públicos.
Desde Diario Alhaurín hemos elaborado la guía más completa de la Feria de San Juan 2026 con toda la información disponible hasta el momento para que no te pierdas nada.
Martes 23 de junio: arranque oficial de la feria
La feria comenzará con algunos de los actos más tradicionales y esperados.
18:30 horas
Ofrenda Floral a San Juan Bautista
La comitiva partirá desde la Plaza de San Sebastián hasta la Parroquia de San Sebastián, acompañada por el Coro Rociero Trébol de Agua.
19:30 horas
Gran Desfile Inaugural
Gigantes y Cabezudos, pasacalles y animación recorrerán las calles del municipio.
20:30 horas
Actuación de la Banda Municipal de Música
21:00 horas
Pregón de Feria
A cargo de María Jesús García López.
21:30 horas
Encendido oficial del alumbrado
El tradicional paseo inaugural pondrá oficialmente en marcha la Feria de San Juan 2026.
Caseta Oficial
- DJ Fabio
- Los Yakis (23:00 h)
- DJ Xispazo hasta cierre
Academias de baile
- Baila con Desy
- Laura González
Miércoles 24 de junio: festividad de San Juan Bautista
09:00 horas
Diana floreada con la Charanga Los Torrinos.
11:00 horas
Gran Fiesta Infantil y elección de Miss y Míster Infantil San Juan 2026.
13:30 horas
Talleres, bailes, personajes infantiles y actividades familiares.
18:00 horas
Misa en honor a San Juan Bautista.
19:00 horas
Procesión Gloriosa de San Juan Bautista
Recorrerá las principales calles del casco urbano.
Caseta Oficial
- DJ Fabio
- Sergio Contreras (23:00 h)
- DJ Alex Moon y Miguel Blanco
Academia de baile
- Raquel Arias
Jueves 25 de junio
18:00 horas
Reparto de pañoleras y caracterización de corredores.
19:00 horas
Sanfermines Infantiles
Plaza José González Velasco
Juegos, animación y actividades familiares.
15:00 horas
Fiesta del Agua
Organizada por el Grupo Joven de la Amargura en el Parque Municipal.
Caseta Oficial
- DJ Fabio
- Henry Méndez (23:00 h)
- Michael Stiven
Academia de baile
- Mar de Rosas
Viernes 26 de junio: Feria de Día
Plaza de San Sebastián
Degustación popular de magro con tomate
15:00 horas
Actuación de Miranda Cuenca.
16:30 horas
DJ Doctor Fli.
18:30 horas
Recogida de cintas.
Calle Juan Carlos I
19:00 horas
Carrera de cintas en moto.
Caseta Oficial
- Triana (23:00 h)
- DJ Cohelo
Academias de baile
- Lourdes Soto
- Sarath Gálvez
Sábado 27 de junio: cierre de la feria
09:00 horas
Diana floreada con la Charanga Los Torrinos.
Feria de Día
Plaza de San Sebastián
13:00 horas
Animación de Los Torrinos.
14:30 horas
Actuación de Comando G.
17:00 horas
DJ Alba Dreid.
Caseta Oficial
- Merche (23:00 h)
- We Are Not DJ’s hasta cierre
Academias de baile
- Sergio Maqueda
- Reme Cortés
Casetas confirmadas
Caseta Oficial Municipal
Programación principal de conciertos y actuaciones.
Caseta Los Moraos
Actuaciones:
- Raquel Framit
- Son del Puerto
- Deni Peña
- Moray
- Lázaro Cruz
- Legado Tributo a El Barrio
- DJ Cris E
Caseta Los Verdes
Actuaciones:
- Malamanera
- El Callejón
- Más que Amigos
- DJ Adri Sanxez
- DJ Paco
- DJ Manolo Jiménez
- DJ Dany Gabana
Caseta Moobi Café
Actuaciones:
- Javi Carrera
- Ezequiel Rodríguez
- Sergio Tejero
- Juan Aragón
- Río
- Miki DJ
Caseta Pollinica Rociera
Organizada por el Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rocío.
Actuaciones:
- Lola Fernández
- Chanela y María Cañete
- Repicando
- Comando G
- Capitán Vinilo
Caseta Grupo Joven de la Amargura
Además de su oferta gastronómica, organizará la Fiesta del Agua del jueves 25 de junio.
Una feria para todos
La Feria de San Juan 2026 vuelve a combinar tradición, música, convivencia y devoción en una programación que reunirá durante cinco días a miles de personas en torno a la figura de San Juan Bautista, patrón de Alhaurín de la Torre.
Desde los actos religiosos hasta la feria de día, pasando por las casetas, conciertos y actividades infantiles, el municipio volverá a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro festivos de la provincia de Málaga.
Esta guía será actualizada si se confirman nuevas casetas o actividades durante los próximos días.
Programa oficial de la Feria de San Juan 2026
Para consultar todos los actos organizados por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, los horarios completos y la programación oficial, puedes descargar aquí el libro de feria:
📖 Descargar Programa Oficial Feria de San Juan 2026
Programa Oficial Feria de San Juan 2026 (PDF)