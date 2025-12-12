El Pleno rechaza las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial y da luz verde al documento, que por primera vez supera los 62 millones en gastos y se prevén más ingresos (65,4 millones) para garantizar la estabilidad económica. El alcalde lo define como “responsable”, “sostenible” y “prudente”

El Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal para 2026 en su sesión ordinaria celebrada este viernes. Como se recordará, las cuentas locales superarán, por primera vez, los 62 millones de euros en gastos y establece un margen de estabilidad por el que se prevén todavía más ingresos conforme a la normativa vigente.

El alcalde, Joaquín Villanova, lo ha definido como un documento “responsable”, “sostenible” y “prudente”, elaborado en un contexto de incremento generalizado de los costes en suministros, salarios y servicios públicos.

El documento definitivo ha contado con el voto favorable del grupo municipal del PP y el rechazo de los grupos de PSOE, Vox y Con Andalucía, cuyas alegaciones han sido desestimadas por su carácter “político”, al proponer otras prioridades o reparto del gasto, señalan desde el equipo de gobierno. Villanova ha remarcado que el Presupuesto para 2026 sigue en la línea de mantener una hoja de ruta para una “administración bien gestionada y solvente”, con rigor, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como se recoge expresamente en la memoria del documento.

Los gastos para 2026 ascienden a 62.008.798,10 euros, lo que supone un incremento del 1,99% respecto al último presupuesto aprobado, el de 2025. El gobierno local defiende que no se trata por tanto de un Presupuesto “inflado ni desbocado”, sino que apuesta por un crecimiento “moderado” que posibilitará mantener y mejorar los servicios públicos y acometer las inversiones necesarias en infraestructuras y equipamientos. Todo ello dentro de los límites de gasto no financiero que impone la legislación estatal.

En el capítulo de personal se prevé un incremento del 8,58% y una total correlación entre créditos y plantillas. En este sentido, cabe mencionar que en este mismo Pleno se ha aprobado la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo para crear 15 nuevos puestos el año que viene, entre ellos 12 para la Policía Local, los cuales se sumarán a las 9 plazas ya convocadas y cuyos procesos selectivos se realizarán próximamente.

También se contempla una subida del 21,57% para garantizar los contratos de limpieza, mantenimiento, agua, recogida de residuos, seguridad, instalaciones deportivas, cultura, etc., respetando los compromisos contractuales y los precios de mercado. No se consigna cantidad alguna para gastos financieros ni préstamos u operaciones de crédito para mantener la deuda a 0. “Esa es una seña clara de buena salud financiera”, ha aseverado el regidor.

CASI 5 MILLONES EN INVERSIONES

En cuanto a las inversiones reales, ascienden a 4.956.056,36 euros. Se centran en actuaciones realistas y sostenibles dirigidas a mejorar infraestructuras, espacios públicos y equipamientos municipales. Entre las principales figuran la adquisición de suelo para viviendas de protección oficial (600.000 euros), mejoras en la urbanización Los Manantiales (325.000 euros), la revisión y adecuación de parques infantiles (150.000 euros), un plan de asfalto y vías públicas (100.000 euros), la renovación de contenedores y cubas (83.500 euros) y diversas mejoras en edificios municipales (152.750 euros).

También se reservan partidas específicas para la finalización y equipamiento del futuro Teatro Municipal (45.000 euros). Se contemplan además actuaciones deportivas por valor de 575.000 euros, entre ellas la reforma del Pabellón de Carranque, el desmantelamiento del antiguo circuito de radio control (donde se proyecta el futuro parque de bomberos), la reforma de los vestuarios del Polideportivo El Limón y mejoras en el Pabellón Blas Infante. En materia de infraestructuras hidráulicas y de saneamiento, se destinan más de dos millones de euros a la renovación de redes de abastecimiento, pozos y sistemas de riego, con el objetivo de continuar mejorando la eficiencia y el ahorro de agua.

INCREMENTO DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos para 2026 asciende a 65.462.242,00 euros, lo que supone un incremento del 7,67 %. En palabras del concejal de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina, “los ingresos corrientes son suficientes para financiar los gastos corrientes y los pasivos financieros, cumpliendo la regla fundamental de equilibrio. La propia Memoria lo afirma con claridad: el presupuesto se encuentra nivelado”.

“Ninguna de las reclamaciones presentadas acredita que exista insuficiencia de ingresos para sostener el gasto; más bien al contrario, el propio documento presupuestario dice que los ingresos cubren sobradamente el gasto corriente”, ha agregado el edil.

La Memoria incorpora un análisis específico de las aplicaciones presupuestarias vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). En conjunto, ascienden a 30.813.435,84 euros, distribuidos en partidas de medio ambiente, servicios sociales, igualdad, educación, cultura, deporte, participación ciudadana, juventud, etc. Eso significa que casi la mitad del presupuesto está directamente relacionado con compromisos de lucha contra la desigualdad, mejora del entorno urbano, apoyo a la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad ambiental.

En materia social, además de los servicios ordinarios de Bienestar Social, se consignan: Ayudas de emergencia social y ayudas económicas familiares; Subvenciones a entidades como Cruz Roja; Programas específicos para mujeres, mayores, personas en situación de vulnerabilidad, empleo y formación.