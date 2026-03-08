La comarca de la Sierra de las Nieves conmemoró el Día Internacional de la Mujer con una jornada de encuentro y reivindicación celebrada en el municipio de Yunquera, que reunió a representantes institucionales, asociaciones de mujeres y vecinas de los distintos pueblos del territorio para visibilizar la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres.

La iniciativa, impulsada por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves a través del Centro de Información de la Mujer, contó con la participación de las alcaldías de los municipios de la comarca, representantes de las asociaciones de mujeres y más de 400 vecinas que se sumaron a una jornada marcada por el compromiso colectivo con la igualdad.

El acto institucional contó también con la presencia de Mariola Vergara, diputada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias, y de Remedios Cueto, asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer, quienes respaldaron con su asistencia las iniciativas que se desarrollan en el territorio para avanzar en derechos y oportunidades para las mujeres, especialmente en el ámbito rural.

La programación comenzó con la llegada de las participantes y una visita guiada a la exposición “Mujeres en la historia”, instalada en la Torre Vigía, un espacio dedicado a poner en valor el papel de las mujeres a lo largo del tiempo y otra al vivero forestal de Cruz Roja en la Sierra de las Nieves. Posteriormente se celebraron las actuaciones y actos de inauguración, seguidos de un almuerzo de convivencia entre las asistentes y una actuación musical que puso el broche final a la jornada.

Durante el encuentro también se procedió a la lectura del manifiesto con motivo del 8 de marzo, en el que se recordó que la igualdad plena continúa siendo un reto global y se alertó de la persistencia de brechas legales y sociales entre mujeres y hombres. El texto subrayó que, según estudios internacionales, las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos importantes para alcanzar la igualdad real en ámbitos como el trabajo, la seguridad o la participación en la toma de decisiones.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves y alcalde de Istán, José Miguel Marín, destacó durante el acto que “esta jornada volvió a demostrar el compromiso de nuestros municipios con la igualdad y con el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo social, económico y cultural de nuestros pueblos”.

Marín subrayó además la importancia de seguir avanzando en derechos desde el ámbito local y especialmente en los territorios rurales. “Las mujeres han sido y siguen siendo un pilar esencial para la vida en nuestros municipios. Este tipo de encuentros nos permitió visibilizar su contribución y reafirmar que la igualdad real es una tarea colectiva que debemos seguir impulsando desde las instituciones y desde la sociedad”, afirmó.

La jornada también sirvió para poner el foco en la realidad de las mujeres del medio rural, quienes en muchas ocasiones afrontan mayores dificultades para acceder a oportunidades laborales, servicios o espacios de participación pública.

El encuentro concluyó con una actuación musical y un acto de despedida que simbolizó el compromiso compartido de la comarca con la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, reafirmando el papel activo de la Sierra de las Nieves en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.