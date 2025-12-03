La plaza de España ha sido escenario de una mañana con asociaciones y colectivos y posteriormente ha tenido lugar en el Centro Cultural una jornada dedicada al deporte paralímpico con la participación de la atleta local María Vanesa Ortega Godoy (Mané)

Alhaurín de la Torre ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una completa programación de actividades desarrolladas a lo largo de la jornada, marcada por la participación de asociaciones locales, vecinos y representantes institucionales.

La mañana comenzó en la Plaza de España, donde tuvo lugar el acto conmemorativo impulsado por el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, que dirige María del Carmen Molina. Las entidades participantes —AMFAT, AYFEM (Esclerosis Múltiple), la Asociación de Parkinson, AFENES (Salud Mental) y los centros de educación especial Encina Laura y Virgen de la Candelaria— instalaron stands solidarios para visibilizar su labor y recaudar fondos.

Durante el encuentro, la Asociación de Parkinson llevó a cabo una emotiva poesía colectiva en favor de la paz, y el alcalde, Joaquín Villanova, dio lectura al manifiesto municipal en defensa de los derechos, la inclusión y la plena accesibilidad, reafirmando el compromiso del municipio con una sociedad más igualitaria. Además, se presentó una silla de ruedas todo terreno recién adquirida por el Ayuntamiento, destinada a facilitar la práctica de senderismo y actividades al aire libre a personas con movilidad reducida.

Por la tarde, el Centro Cultural Vicente Aleixandre acogió el acto “Deporte paralímpico: una capacidad imparable”, protagonizado por la medallista paralímpica María Vanessa Ortega Godoy, conocida actualmente como Mané. La atleta hizo entrega al Ayuntamiento de los trofeos obtenidos durante su carrera, un gesto que el alcalde calificó como “un acto generoso y profundamente simbólico”.

Mané mantuvo una entrevista abierta con el periodista Luis Algoró, en la que repasó momentos clave de su trayectoria deportiva: sus inicios, su llegada a los podios internacionales y los hitos que la llevaron a convertirse en dos veces paralímpica y medallista de plata en los Juegos de Atlanta 1996. Entre aplausos, explicó que dona sus trofeos para que “formen parte del patrimonio colectivo y sirvan de inspiración a nuevas generaciones”.

Nacida con cataratas congénitas y formada en el Colegio San Sebastián y, posteriormente, en el Centro Luis Braille de Sevilla, donde descubrió el atletismo, Mané fue nombrada Hija Predilecta de Alhaurín de la Torre en 2005. Hoy reside en el municipio y regenta una protectora de aves exóticas junto a su tía. Sus trofeos pasarán a exhibirse en el Museo de Alcaldía.

Una jornada repleta de solidaridad, deporte, cultura inclusiva y reconocimiento al trabajo constante de quienes construyen cada día un Alhaurín de la Torre más accesible, más igualitario y más humano.