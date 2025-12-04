(Con Málaga) El diputado provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha anunciado que defenderá, en la próxima Comisión Informativa Especial de Ciudadanía, una moción para que, desde la Diputación Provincial se pongan en marcha una serie de medidas para la prevención y sensibilización frente al acoso escolar y el ciberacoso. La iniciativa contempla coordinación institucional, formación a familias y alumnado, campañas masivas de concienciación y medidas innovadoras como el sello “Centro libre de Acoso Escolar” o una aplicación para denuncias anónimas, con el objetivo de implicar a toda la comunidad educativa en la erradicación de esta violencia.

El diputado provincial de Con Málaga, la confluencia conformada por Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Juan Márquez, ha presentado dicha moción recordando que “según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, el acoso escolar o bullying es una situación de maltrato verbal, físico o psicológico que se produce de forma reiterada hacia un niño o adolescente y que tiene distintas formas pero que se repiten en todos los estudios, como las amenazas, la exclusión, los golpes físicos, la difusión de rumores y calumnias, insultos, robos, vejaciones, humillaciones, etcétera”.

Márquez ha advertido que “si bien, el acoso escolar se da por igual en chicos y en chicas, las características físicas, culturales y/o de orientación sexual o el aspecto físico de debilidad o menor fortaleza hace que en estas personas se incremente la posibilidad de ser víctimas, causando en estas personas un sentimiento de culpabilidad y se aíslan, intentando que no se conozca la existencia de este abuso, por las amenazas de las que son objeto”.

Por otra parte, ha ahondado Márquez, “el ciberbullying o ciberacoso constituye una nueva forma de abuso que consiste en la utilización de las redes sociales para atacar, insultar y amenazar a la víctima, incluyendo en ocasiones fotografías y videos denigrantes. A través de estos medios el acoso trasciende el medio escolar y llega a todos sus espacios y ambientes, de forma que acompaña a la víctima a lo largo de todo su día, independientemente del lugar o momento que se trate”.

Ante esta situación, cada vez más preocupante, desde el grupo provincial de Con Málaga en la Diputación Provincial, presentan esta iniciativa en la que entre otros acuerdos, solicitarán un plan integral contra el acoso escolar y el ciberacoso que combine coordinación institucional, prevención y sensibilización. El fortalecimiento de la colaboración con la Junta de Andalucía y la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, ampliando la formación de familias y alumnado en habilidades de convivencia pacífica, y relanzando campañas de sensibilización masivas para el curso 2025-2026 mediante folletos, cuñas, redes sociales y espacios públicos. Además, se pedirá también que se refuerce la figura del agente-tutor en la Policía Local y se incremente la capacitación específica de la Policía Municipal y del personal de la concejalía de Educación.

Así mismo, la iniciativa también incorpora medidas innovadoras y de reconocimiento social como la creación del sello “Centro libre de Acoso Escolar” con informes anuales y evaluaciones mediante el Test de Evaluación Breve del Acoso Escolar (TEBAE) para medir la eficacia de las campañas, desarrollar una aplicación que complemente los buzones amigos y facilite denuncias anónimas y acceso a recursos, o la convocatoria de concursos creativos de cortos, relatos y vídeos en redes sociales financiados por la Diputación, con el objetivo de implicar a toda la comunidad educativa en la lucha contra el acoso.