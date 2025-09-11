El alcalde y el vicepresidente de la Diputación y presidente del CPB Málaga han mantenido una reunión para cerrar la ubicación del equipamiento, que se emplazará en el polígono industrial. Villanova confía en que las obras puedan empezar el año que viene

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el vicepresidente de la Diputación, Manuel Marmolejo, también presidente del CPB Málaga (Consorcio Provincial de Bomberos), han mantenido una reunión de trabajo en torno a la construcción de un nuevo parque de bomberos en el municipio. Villanova ha anunciado que se emplazará en el polígono industrial.

Se trata en concreto de una parcela con casi cuatro mil metros cuadrados con una buena ubicación y una “comunicación estratégica” con las carreteras A-404 y A-7052, y con algunas de las principales avenidas y accesos de Alhaurín de la Torre. En la reunión, en la que también estuvieron presentes los concejales de Seguridad Ciudadana y de Economía y Hacienda y técnicos municipales, se estudiaron los siguientes pasos a dar para acometer el proyecto.

El regidor ha asegurado que la Diputación y el Consorcio impulsarán inversiones “bastante importantes” para potenciar el servicio de extinción de incendios con un parque que será “mucho más amplio” y con “más dotación de personal y de vehículos”.

El parque de bomberos actual, situado en Viñagrande, tiene más de 15 años de antigüedad y se ha quedado pequeño para las necesidades de Alhaurín de la Torre. Es de tipo C e incluye un hangar de 167,67 metros cuadrados para guardar los vehículos y un edificio de dos plantas que suman 439,77 metros cuadrados en los que se distribuyen varias dependencias: sala de control, sala de estar, cocina-comedor, dormitorios, vestuarios; y una zona de oficinas y aula de formación en la planta alta.