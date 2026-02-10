El PLEIF (Plan Local de Emergencias contra Incendios Forestales), homologado en 2021, se encuentra en fase de actualización

Alhaurín de la Torre es uno de los municipios de Andalucía más cumplidores en materia de prevención de incendios forestales. Ese es el dato más destacable que ha puesto de relieve el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Abel Perea, en un momento en el que su departamento se encuentra en plena fase de revisión y actualización de datos del documento base llamado PLEIF, labor que concluirá en unas semanas.

Como se recordará, el plan se presentó en septiembre de 2021, habiendo sido aprobado previamente por el Pleno de la Corporación y con los informes favorables de la Junta de Andalucía. Su vigencia es de cuatro años, de ahí que en septiembre del año pasado comenzaran los trabajos de actualización, que consisten en incorporar las innovaciones en cuanto a los medios y recursos existentes, así como la renovación de las personas vinculadas a los cuerpos y servicios adscritos.

Perea asegura que Alhaurín de la Torre se encuentra entre los municipios “más cumplidores de Andalucía” no solo por este documento, sino también por numerosas medidas de prevención que se llevan a cabo desde hace muchos años, que requieren de importantes inversiones municipales y la implicación de las Áreas de Medio Ambiente y Servicios Operativos.

Entre las medidas preventivas se encuentran la limpieza anual de áreas cortafuegos (antes de la temporada de verano), la limpieza de los arroyos y parcelas municipales más próximas a zonas de influencia forestal, parcelas del centro urbano y de la periferia.

Desde el año 2003, hay registros de que el Consistorio exige a los privados que mantengan sus terrenos limpios y desbrozados, tal y como marca la ley.

Es a partir del año 2010, con la entrada en vigor del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, cuando Alhaurín de la Torre adquiere la categoría de ‘Zona de Peligro’, en todo su término municipal por factores como la orografía, situación geográfica, masa forestal por la que existe un elevado potencial de riesgo, como sucede en otros muchos municipios y, por tanto, la prevención ha de ser mayor, más cuidadosa y sistematizada.

DETALLES DEL PLEIF

El documento constituye un auténtico manual de emergencias en el que se especifica toda la organización y el procedimiento de actuación en caso de declaración de un incendio. Para ello, los cinco volúmenes que lo forman, contienen todo tipo de mapas desplegables, planos de situación muy detallados, equipamientos, tomas de agua de las zonas forestales y su entorno, rutas de evacuación, vehículos y logística disponibles, teléfonos de contacto y, en general, todos los datos necesarios para una correcta intervención de la brigada.

Además, el plan recoge unidades de vegetación, carreteras, caminos agrícolas, pistas forestales, cortafuegos, puntos de abastecimiento de agua, centros sanitarios, puntos de vigilancia y hasta las ubicaciones para posibles pistas de aviones o helicópteros. También se detalla la estructura organizativa, los recursos técnicos y humanos disponibles y todo el procedimiento operativo frente a una emergencia.

A modo de anexos, se incluyen los planes de autoprotección de las urbanizaciones, instalaciones y de parcelas privadas que se encuentran en zona de influencia forestal o próximas.

Cabe destacar que todas las urbanizaciones de la zona Norte del municipio están emplazadas en zona de influencia forestal, Pinos de Alhaurín, Fuensanguínea, Manantiales, Cortijos del Sol, El Lagar y Casas Blancas, por ello, los planes de autoprotección de las urbanizaciones, así como instalaciones de antenas de telefonía y parcelas privadas están incluidos en el PLEIF.

El documento obra en poder tanto de la Policía Local como de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil del municipio.

Alhaurín de la Torre es uno de los ayuntamientos pioneros en materia de prevención contra incendios forestales entre las localidades cuyo términos municipales se incluyen total o parcialmente en zonas de peligro, lo que obliga a la redacción de estos planes.

El PLEIF vino a actualizar y mejorar el plan de protección con el que contaba Protección Civil desde 2012. El objetivo es establecer la organización, el procedimiento de actuación y la movilización de recursos para luchar contra un eventual fuego y hacer frente a las emergencias que se deriven del suceso.

Y más ahora, en la actualidad, que se acentúan los efectos adversos derivados del cambio climático y sus consecuencias meteorológicas tales como sequía, incendios de sexta generación, etc., aconsejando las autoridades tener el plan actualizado, dado que las posibilidades de situaciones de peligro aumentan.

A nivel de sensibilización social, desde el Área de Medio Ambiente, se llevan a cabo multitud de jornadas y campañas públicas, particularmente, a nivel escolar, como los talleres medioambientales en los colegios e institutos, que se remontan a hace más de 20 años, y en los que se trabajan con materiales y acciones relativas a la concienciación sobre el cambio climático y buenos usos de los recursos naturales.

Además recientemente, se han llevado a cabo jornadas de prevención y sensibilización para asociaciones de vecinos y público en general, cuyo objetivo es dar a conocer los posibles riesgos potenciales que puedan desarrollarse en el municipio.

Como conclusión final, podemos considerar que es un trabajo completamente necesario para la prevención del municipio, la seguridad de los ciudadanos y mediante el cual sin su colaboración sería imposible llevarlo a cabo, por lo que desde el Ayuntamiento se solicita la implicación total de la ciudadanía para hacer de Alhaurín de la Torre un municipio más seguro.

