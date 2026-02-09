La tradicional cita cultural con el género suma ya 21 ediciones y este año contará con cuatro conciertos en el que se interpretarán obras de Haydn, Frank Bridge, Edward Elgar, Prokófiev, Leonard Bernstein, Joaquín Turina y Granados. Entradas a la venta por 5 euros

El Área de Cultura ha presentado una nueva edición, y ya van veintiuna, de su Ciclo de Música de Cámara, todo un clásico de la cultura alhaurina y un referente en el género en toda Andalucía por su calidad, trayectoria y experiencia. El programa de este 2026 lo ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Cultura, Manuel López; y el coordinador del ciclo, Antonio Heredia Bayona.

La cita se va a desarrollar durante cuatro sábados en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, a partir de las siete y media de la tarde, con localidades numeradas ya a la venta al precio de cinco euros en el propio Centro Cultural y a través de internet en la ticketera www.mientrada.net.

Este año, el Ciclo de Música de Cámara se abre el sábado, 21 de marzo, en plena Cuaresma, con un recital a cargo de Ensemble Vega junto al poeta Antonio Carvajal con la obra ‘Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz’ de Joseph Haydn. El siguiente concierto será el 18 de abril con el Cuarteto Ars Nova y Cornelia Lezin al piano, que interpretarán obras de Frank Bridge y Edward Elgar. En la cita del 25 de abril visita el ciclo el Trío Rodin con las obras ‘Suite Romeo y Julieta’, de Sergei Prokófiev, y ‘West Side Story’ de Leonard Bernstein con arreglos del propio trío.

El 9 de mayo se cierra esta edición con la presencia de un trío histórico como es Arbós, un clásico del ciclo, que cuenta con un Premio Nacional de Música, e interpretarán un repertorio muy español, con obras de Joaquín Turina y Enrique Granados.

El edil de Cultura ha felicitado al coordinador del ciclo por su constancia y perseverancia y ha asegurado que «cada año se supera en calidad» realizando un llamamiento a los amantes del género y fieles incondicionales de la música de cámara a acudir a disfrutar de todos los conciertos que se han programado.

Antonio Heredia, quien ha presentado cada concierto, se ha mostrado muy orgulloso por poder estar un año más en el Centro Cultural con el ciclo y ha agradecido la confianza del Ayuntamiento, a través del Área de Cultura, puesta en él mismo y en su ciclo al que dio luz hace ya más de veinte años. Cabe recordar que Heredia fue nombrado hace solo unos días ‘Alhaurino del Año’ en la clásica entrega de premios que organiza la asociación Solera.