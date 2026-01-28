Se han registrado nuevas caídas de árboles, señales y otros elementos, pero en menor medida que ayer. Se mantienen cerrados los parques, Cementerio e instalaciones deportivas al aire libre. AEMET rebaja el aviso de naranja a amarillo a partir de las 15.00 horas

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha ordenado mantener activo el Plan Municipal de Emergencias en su fase 1 con motivo de la situación meteorológica por el paso de las borrascas Joseph y Kristin por el municipio. Policía Local, Bomberos, Protección Civil, los Servicios Operativos, Servicios de Aguas y demás departamentos siguen en alerta y se han recibido nuevos avisos a lo largo de la jornada de hoy, miércoles, 28 de enero, pero en menor medida que ayer.

Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso naranja en nuestro territorio (Guadalhorce) entre las 6 y las 14.59 horas por los fuertes vientos, con rachas máximas previstas de hasta 90 Km/h. A partir de las 15.00 se rebaja el aviso a nivel amarillo, con rachas máximas de 70 Km/h, y hasta las 17.59 horas, según la última actualización.

A lo largo de la mañana, los operarios del Ayuntamiento han intervenido por la caída de tejados, toldos, señales de tráfico, farolas, árboles o ramas, pero las incidencias han sido menos numerosas que durante la jornada del martes 27. También se han producido humedades y daños menores en los techos de algunos edificios públicos con motivo de las lluvias.

El Departamento de Parques y Jardines ha continuado limpiando y despejando las calles y caminos por la presencia de restos de árboles. Una vez mejore el tiempo se evaluará la situación de cada uno de los parques y se procederá a una limpieza más a fondo y a sanear los ejemplares más dañados.

En cualquier caso, se han mantenido cerrados al público los parques y jardines y el Cementerio Municipal ‘Virgen del Carmen’, excepto para servicios funerarios. También se han clausurado temporalmente las instalaciones deportivas al aire libre: campos de fútbol, pistas de pádel, pistas de tenis y pistas polideportivas. El Ayuntamiento pide a la ciudadanía que extreme las precauciones, evite los desplazamientos innecesarios y se mantenga informada a través de los canales oficiales. Ante cualquier emergencia, llamar al 112.