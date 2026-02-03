La cita se celebra en Torremolinos y está organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo. Se han abordado temas como la prevención de la violencia de género, la corresponsabilidad, la diversidad o la igualdad

La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, María del Carmen Molina, ha asistido al VI Congreso Andaluz de Coeducación, celebrado los días 2 y 3 de febrero de 2026 en Torremolinos (Málaga), una cita clave para seguir avanzando en la igualdad entre niñas, niños y adolescentes.

El encuentro, organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer, junto a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y las Universidades Públicas de Andalucía, se desarrolla bajo el lema ‘Igualdad que se vive, se aprende y se comparte’.

El congreso reúne a profesorado, alumnado universitario, personal técnico y entidades sociales para intercambiar experiencias y buenas prácticas en coeducación, abordando temas como la prevención de la violencia de género, la corresponsabilidad, la diversidad o la educación en valores de igualdad.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado la importancia de participar en este tipo de foros, que refuerzan el compromiso municipal con la igualdad y una educación libre de estereotipos.