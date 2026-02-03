La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel amarillo por fenómenos meteorológicos adversos que afectarán a la zona durante la jornada del miércoles 4 de febrero, con especial incidencia de lluvias y viento.

Según la previsión oficial, el episodio de precipitaciones se extenderá durante todo el día, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, con registros que podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas. Se trata de un aviso catalogado como de peligro bajo, aunque con capacidad para generar acumulaciones puntuales de agua.

En cuanto al viento, también bajo aviso amarillo, se esperan rachas máximas de hasta 80 km/h, predominantemente de componente oeste, entre las 00:00 y las 19:59 horas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre recomienda a la población extremar la precaución, especialmente durante los desplazamientos, en zonas con arbolado y en áreas donde puedan producirse acumulaciones de agua.

Las autoridades insisten en la importancia de seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informado a través de los canales oficiales, mientras se mantengan activos los avisos meteorológicos.