El alcalde, Joaquín Villanova, ha acompañado a un grupo de productores y agricultores locales en esta jornada de Fruit Attraction, una de las más importantes citas del sector en Europa y que se celebra cada año en Madrid

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto al concejal de Agricultura, Abel Perea, ha acompañado a un grupo de unos 40 agricultores del Valle del Guadalhorce en su visita a Fruit Attraction 2025, la feria internacional de referencia para el sector hortofrutícola, que se celebra en IFEMA Madrid del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Se trata de la cita más importante de España y la segunda de Europa en el ámbito agroalimentario, una plataforma global que conecta a productores, distribuidores y el canal minorista, y que este año pone el foco en la sostenibilidad, la innovación tecnológica y las nuevas tendencias de consumo.

Durante la jornada, el regidor alhaurino ha tenido la oportunidad de saludar y acompañar al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía en la visita a los expositores de empresas malagueñas presentes en la feria, reforzando así el apoyo institucional al tejido productivo local y provincial.

Fruit Attraction reúne en cada edición a profesionales de toda la cadena de valor hortofrutícola, ofreciendo un espacio para la promoción de exportaciones, la apertura de nuevos mercados y la creación de contactos comerciales. La presencia de agricultores del Guadalhorce contribuye a visibilizar la calidad y diversidad de los productos de la comarca en un escaparate internacional.

Villanova destacó la importancia de que los productores locales estén presentes en este tipo de eventos: “Es fundamental que nuestros agricultores conozcan de primera mano las innovaciones y oportunidades que ofrece el sector, y que puedan establecer relaciones comerciales que fortalezcan la economía local”.