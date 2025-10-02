El Pabellón Polideportivo Blas Infante ha culminado recientemente una de las fases más visibles de su plan de mejora, modernización y ampliación: el acuchillado y barnizado del parqué deportivo, seguido del repintado de las líneas reglamentarias para la práctica de distintas disciplinas. Estas actuaciones se enmarcan en un proyecto global que supondrá una inversión superior a 300.000 euros.

Los trabajos han contado con financiación procedente del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, destinado a reparar los daños ocasionados por la DANA. En esta intervención se ha renovado por completo la superficie de juego, que ha sido lijada, barnizada y señalizada nuevamente. Además, se está actuando sobre la cubierta del edificio para prevenir filtraciones y goteras durante episodios de lluvia, y en una fase previa ya se mejoró la fachada exterior, donde se aplicó pintura y un barniz de alta resistencia frente al sol y a las inclemencias meteorológicas.

De forma complementaria, en las próximas semanas se instalará un nuevo sistema de climatización adaptado a las exigencias de confort térmico tanto para deportistas como para el público asistente. Este equipamiento cumplirá con la normativa específica de los distintos deportes que se practican en el recinto y supondrá un avance significativo en la experiencia de usuarios y espectadores.