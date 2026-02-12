La tradicional salida, enmarcada dentro de los actos de Cuaresma en Alhaurín de la Torre, está prevista a las 20.30 horas desde la Iglesia de San Sebastián y la imagen recorrerá el Barrio Viejo durante dos horas aproximadamente

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, celebran el próximo sábado, 21 de febrero, primer sábado de Cuaresma, su tradicional y piadoso Vía Crucis con la imagen del Nazareno por las calles del Barrio Viejo.

La salida está prevista a las ocho y media de la tarde desde la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción en un cortejo conformado por hermanos con vela, acólitos y monaguillos y el trono que una vez más será portado por mujeres con Nazaret González como mayordomo del mismo. La Capilla Musical del Carmen Doloroso de Málaga pondrá la nota musical con su característico recogimiento entre las lecturas de las catorce estaciones del Vía Crucis.

Tras salir de la parroquia en la Plaza de la Concepción, el recorrido será el siguiente: Málaga, Ramón y Cajal, Salvador Rueda, Plaza de San Francisco, Albaicín, Santa Teresa de Jesús, Avenida del Barrio Viejo, Daoíz y Velarde, Almidón, Jesús del Gran Poder, Daoíz y Velarde y Málaga hasta su retorno al templo, aproximadamente unas dos horas después.

La siguiente cita importante para la hermandad será el sábado, 14 de marzo, con el Pregón del Jueves Santo que pronunciará Carmen Paola Tomé y la presentación del cartel anunciador de la salida procesional de este 2026.